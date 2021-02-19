закрыть
19 февраля 2021, пятница, 14:03
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

США выделят $4 миллиарда на вакцинацию бедных стран от коронавируса

1
  • 19.02.2021, 11:37
США выделят $4 миллиарда на вакцинацию бедных стран от коронавируса

Джо Байден решил удвоить взнос в программу справедливого распределения вакцин в мире.

Администрация Джо Байдена решила удвоить взнос США в программу COVAX по обеспечению доступа к вакцине населению бедных стран и всего выделит на эти цели 4 миллиарда долларов, сообщает dw.com.

"Ковид показал, что ни одна нация не модет действовать в одиночку перед лицом пандемии", - сказано в пресс-релизе администрации Байдена. Президент США уведомит об этом шаге своих коллег на саммите G7, который пройдет в формате видеоконференции 19 февраля.

Средства будут выделены в 2021-2022 годах, уточняется в сообщении.

COVAX - это запущенный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) глобальный механизм, который призван обеспечить странам мира равный доступ к безопасным и эффективным вакцинам от коронавируса.

Задача COVAX заключается в том, чтобы закупить и распределить действенные препараты между странами-участницами инициативы соразмерно численности их населения. В декабре 2020 года Конгресс США одобрил выделение двух млрд долларов в качестве взноса в эту программу ВОЗ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бесспорный факт
Бесспорный факт Наталья Радина
Последний тараканий забег
Последний тараканий забег Ирина Халип
Румасы vs балабы
Румасы vs балабы Андрей Санников
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка Владимир Халип