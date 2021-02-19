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В Беларуси отступают морозы

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  • 19.02.2021, 11:44
В Беларуси отступают морозы

В выходные в некоторых районах до +5°С.

Арктический антициклон, принесший в Беларусь аномально холодную погоду, покинул нашу страну. Хорошие новости — морозы ослабеют. Об этом tut.by сообщили в Белгидромет Минприроды.

20 февраля, в субботу, на смену антициклону с территории Польши в восточном направлении сместится теплый атмосферный фронт, который начнет оттеснять с территории Беларуси холодный воздух. Морозы ослабнут. Если прошедшей ночью на большей части территории страны температура была −20…−25°С, местами воздух остывал до −26…−29°С мороза, то уже предстоящей ночью температура воздуха ожидается −8…−15°С, по востоку −16…−20°С, а в юго-западных районах 0…-7°С.

Во второй половине дня в субботу максимальная температура будет колебаться от -8°С по востоку до +4°С по юго-западу страны. Увеличится и уплотнится облачность. Ночью преимущественно по западу, днем во многих районах страны пройдут небольшие кратковременные осадки — снег, мокрый снег, по западной половине с дождем. Местами туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, днем с переходом на западный умеренный.

21 февраля, в воскресенье, дальнейшее ослабление морозов. Будет облачно, но осадков станет меньше. Местами, преимущественно по востоку страны, пройдут кратковременные осадки — снег, мокрый снег, днем с дождем. В отдельных районах Беларуси будут сгущаться туманы, возможен слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха ночью −6…+1°С, по востоку до −7…−10°С, днем −2…+5°С.

В понедельник, 22 февраля, погоду в стране будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе и оттепельная погода распространится на большую часть территории Беларуси. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь местами по востоку страны возможны небольшие кратковременные осадки — мокрый снег, дождь. В отдельных районах туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер западной четверти слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью −6…+1°С, максимальная днем −1…+6°С.

23 февраля, во вторник, в области пониженного атмосферного давления ожидается облачно с прояснениями. В отдельных районах страны небольшой кратковременный снег, мокрый снег. Местами туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха в течение суток −6…+1°С, ночью при прояснениях −7…−11°С, днем в юго-западных районах +2…+5°С. Ветер южный с переходом днем на западный умеренный.

24 февраля, в среду, под влиянием малоактивного фронтального раздела с Западной Европы местами по Беларуси пройдут кратковременные осадки (снег, мокрый снег, дождь), В отдельных районах ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -5, +2°С, при прояснениях-6 -11°С; максимальная днем -3, +4°С, в юго-западных районах до +6°С.Ветер западной четверти умеренный, по северу днем порывистый.

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