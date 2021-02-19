Коррупция видна со спутника 19.02.2021, 12:31

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Как единоросс Тимченко годами прятал свой элитный особняк.

Глава комитета Совфеда по регламенту единоросс Вячеслав Тимченко годами прятал свой элитный особняк от декларирования и налоговой. Это удалось установить The Insider благодаря истории снимков со спутника. Происхождение средств, на которые был куплен особняк, также вызывает вопросы.

Сегодня Совет Федерации одобрил целый ряд репрессивных законов, в том числе закон о новых штрафах для «иноагентов», закон о повышении штрафов для митингующих, закон о штрафах для соцсетей за блокирование кремлевской пропаганды и др. Оперативность принятия репрессивных законов в Совете Федерации обеспечивает глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко. Если вдруг (а иногда бывает и такое) кто-то из сенаторов смеет возразить против репрессивного закона, Тимченко быстро затыкает им рот. Так, перед самым Новым годом Совфед принимал закон о блокировке иностранных сайтов. Согласно опубликованным результатам голосования, 80% сенаторов выступили «за», а среди тех, кто отказался поддержать законопроект, оказались сенаторы от ЛДПР и Людмила Нарусова. Вокруг закона развернулась дискуссия, но глава комитета по регламенту ее пресек, пригрозив лишить Нарусову права слова. Сам он проголосовал, как и полагается единороссу, «за».

У Тимченко есть все основания для введения цензуры в интернете: ему, как выяснил The Insider, есть что скрывать.

В своей последней декларации Вячеслав Тимченко отчитался о появлении в собственности у супруги жилого дома площадью 799,4 м². По информации The Insider, он располагается в подмосковном поселке Новоглаголево.

Вместе с коттеджем Марине Тимченко принадлежит и земельный участок площадью в 24 сотки. Исходя из рыночных предложений, имение семьи члена Совета Федерации может стоить около 100 млн рублей. Вот так оно выглядит со спутникового снимка сейчас:

Благодаря сервису Google Earth мы получили и архивные снимки со спутника. На снимке 2013 года виден пустой земельный участок:

В 2014 начинается строительство:

В 2015 дом уже точно построен:

Уже в конце 2014 года здание было поставлено на кадастровый учет, но права на объект были оформлены только спустя пять лет. При этом все годы земельный участок, на котором находился фактически построенный коттедж, находился в собственности Марины Тимченко. Однако сам дом, строительство которого должно было обойтись семье единоросса в десятки миллионов рублей, отражения в декларациях не находил.

Тимченко в разговоре с The Insider заявил, что строительство закончилось именно в 2019 году, а со спутниковых снимков невозможно увидеть работы по отделке стен. Он умалчивает однако, что в таком случае надо все равно декларировать дом как объект незавершенного строительства. Другие сенаторы и депутаты делают именно так. В том числе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко указала в декларации объект незавершенного строительства площадью 250,5 м². К тому же и в Росреестре содержится информация о завершении стройки Тимченко в 2014 году:

«Даже физически построенная коробка — это уже объект недвижимости. Когда же объект сдан и подключен к сетям, нужно регистрировать на него права. Но некоторые люди десятилетиями не оформляют построенные дома в собственность. И формально живут на стройплощадке. В реальности это схема ухода от налогов на объекты недвижимого имущества, — говорит гендиректор «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов.

Но мог ли вообще сенатор заработать на этот дом?

Средства неясного происхождения

Официальный доход члена Совета Федерации в год начала строительства составил «всего» 3,9 млн рублей, а все последующие годы не превышал 5,6 млн. Супруга же зарабатывает в разы меньше. До начала строительства, начиная с 2010 года, годовые доходы Тимченко были и вовсе меньше 2 млн (за исключением 2013 года — тогда ему удалось выручить 17 млн).

Из тех же деклараций видно, что до того, как Тимченко стал депутатом Госдумы (ещё до перехода в Совфед), он имел приличные доходы (около 20 млн рублей), а потому у него могли быть накопления. Но накопления тоже подлежат декларации, а ни счетов, ни акций на 100 млн Тимченко не декларировал. Впрочем, сенатор отрицает, что дом стоил так дорого:

«Выставить на продажу можно по любой цене, но это не значит, что за эту и продашь. На рынке недвижимости, особенно загородной, сейчас переизбыток. К тому же реально жилая площадь в нашем доме 159 метров, а все остальное — это веранды и тому подобное».

Сам он оценивает дом по его кадастровой стоимости — 18,7 млн рублей, еще 7 млн по кадастру стоит земля. The Insider не удалось найти ни одного дома из нескольких десятков, продающихся в этом поселке, по схожей цене за квадратный метр.

Отметим, это не единственное жилье Тимченко. У The Insider есть выписка из Росреестра, согласно которой Вячеславу Тимченко принадлежит квартира (114, 2 м²) в доме на Гончарной набережной рядом с метро «Таганская». Это «сталинка» с видом на Москва-реку.

Один квадратный метр здесь стоит 470 тысяч рублей. Исходя из этого, эту квартиру единоросса можно оценить примерно в 54 млн рублей.

На супругу единоросса оформлена еще одна квартира (113,8 м²). Она располагается в Сочи, в жилом комлексе «Волна», в 70 метрах от моря.

ЖК «Волна» состоит из двух домов, имеющих закрытую охраняемую территорию. Комплекс построен по уникальному, единственному в Сочи австралийскому проекту. Архитектура домов волновыми изгибами балконов производит впечатление морского пейзажа, что идеально гармонирует с окружающей обстановкой. Для комфорта жильцов созданы тихий зеленый дворик, физкультурно-оздоровительный комплекс с закрытым бассейном, тренажерным залом, массажным кабинетом, русской баней и финской сауной. Между зданиями находится открытый бассейн и солярий.

Стоимость сочинской квартиры Тимченко — около 40 млн рублей. Но и это еще не все.

Как выяснил The Insider, на дочь члена Совета Федерации Веру оформлена 104-метровая квартира в Москве на улице Коштоянца почти за 40 млн рублей. Так мы подошли к рассказу о детях Тимченко.

Не боимся НАТО!

Судя по принимаемым законам, Тимченко может произвести впечатление ярого антизападника. Однако вся его семья пропагандистским стереотипам, судя по всему, не верит.

Дочь сенатора Вера Маркарова (она вышла замуж за прокурора Басманного района Москвы Владимира Маркарова) на своей странице в Facebook указала, что отучилась в California Western School of Law. Это частное юридическое заведение в Сан-Диего, городе на юго-западе США. Американское образование дочери единоросса должно было обойтись семье в десятки тысяч долларов. Но Вячеслав Тимченко заверил The Insider, что его дочь училась в Штатах по обмену и просто проходила там стажировку.

С заграницей связана и супруга борца с «иноагентами» Марина Тимченко. По информации The Insider, раньше она работала в московском представительстве британской «Интернэшнл Консалтинг Сервисес Груп». Владелец головной организации — гражданин Великобритании Bernard Kinchin.

Вторая дочь сенатора Екатерина сменила фамилию с Тимченко на Логинова.

Судя по соцсетям, она предпочитает шоппинг в странах НАТО. Сейчас, к примеру, она продает на Avito пальто Balenciaga. «Куплено в Вене. Одето 2 раза на мероприятие», — сказано в объявлении.

Туфли Jimmy Choo она покупала в Лондоне за 600 фунтов, пальто Emporio Armani — в Праге, босоножки Saint Laurent — в Мюнхене, пуховик Elisabetta Franchi — в Италии. А вот ботильоны Louis Vuitton патриотично приобретены в Москве. За 105 тысяч российских рублей.

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