В частных школах прошли проверки, рынок могут ждать потрясения 19.02.2021, 12:37

Многие просто не получат лицензию.

В последний год контролирующие органы проявляют большой интерес к частным школам, рассказывают rebenok.by участники рынка. Проверяющих интересует все: от соблюдения санитарных норм до нюансов воспитательной работы с детьми. Еще большие опасения у некоторых частных школ вызывает готовящийся закон «О лицензировании». Если частные школы обяжут проходить лицензирование, многие будут вынуждены закрыться.

— К нам в последние месяцы только ленивый не пришел с проверкой, — не скрывая эмоций, рассказывает учредитель и заместитель директора частной школы LuCh Валентина Чекан. — У нас были все, 24-го декабря мы даже ждали в школе вице-премьера по социальным вопросам и мэра Минска. Они, правда, не доехали к нам, но из службы безопасности нам звонили и предупреждали: ребята, ждите.

Успели побывать в частной школе представители МЧС, санстанции, чиновники от образования. Не во всех случаях проверяющие представлялись, говорит Валентина.

— К нам в октябре пришли три человека, не назвали ни имена, ни фамилии. Я четыре раза пыталась узнать, кто они. Но мне отвечали: «Мы город-город». После этого нам пришлось звонить в управление по образованию и напоминать, что мы являемся субъектами хозяйствования и нас нужно предупреждать о проверках. Тогда они начали уже звонить предварительно.

Сумма штрафа после проверки от районного МЧС удивила руководителя. Школе нужно выплатить 5400 рублей за нарушения, которые, по словам Валентины, можно было очень быстро устранить. Помимо соблюдения правил пожарной безопасности в школе проверили санитарные нормы, противоковидные мероприятия, нюансы учебной и воспитательной работы, не касались лишь бухгалтерии.

О повышенном интересе со стороны контролирующих органов рассказали и в частном саду-школе «Апельсин». Приходили специалисты из областного и районных отделов образования, МЧС, санстанции и других ведомств.

— В один из наших филиалов (всего их три — в Минске, Витебске и Гродно) пришли, когда на месте не было директора, не предупредили о визите, начали требовать документы. В другом была гораздо мягче риторика, нам даже прислали письмо со словами: «Просим разрешения ознакомиться…» Насколько нам известно, мониторинг сейчас идет по всем частным школам, — отметили в школе.

В частной школе «Стембридж» рассказали, что проверяющие к ним приходят регулярно. В прошлом учебном году в этом плане было даже тяжелее:

— Перед прошлым Новым годом мы насчитали 14 проверяющих органов за две недели, включая Комитет государственного контроля, — говорит соучредитель Ирина Вдовина. — Больших нарушений не было, но госконтролю не понравилось то помещение, в котором мы находились. Нам пришлось переезжать.

— В этом году тоже были проверки, — дополняет соучредитель и директор школы Наталья Искорцева. — Часть из них ожидаемы, часть — нет. В сентябре, например, проверяли готовность к началу учебного года, что обычно происходит в госшколах, а частников не касается. Это была министерская проверка, а также из Городского института развития образования. Во второй раз с незапланированной проверкой к нам приходили из управления образования.

— Это можно назвать давлением на частные школы?

— Нет, я бы назвала это повышенным интересом, что, конечно, все равно оттягивает ресурсы. Нужно время на то, чтобы отвечать на вопросы, находить, куда комиссию посадить, предоставить все необходимые документы и т.д.

В онлайн-школе Prime, которая открылась в начале учебного года, также не обошлось без проверок.

— Да, к нам приходили, проверяли всю учебную деятельность, — комментирует директор и основатель школы Татьяна Курец. — Очень сложно делать выводы, с какой целью это делается. В первый год, когда школа только открывается, идет отладка всех процессов, готовится документация. А здесь пришли спустя четыре месяца нашей работы, естественно, было к чему «придраться».

Результатов изучения документации частная школа не получила. Сам формат визита — проверка это или мониторинг — не был точно обозначен, говорит Татьяна.

То, что частные школы сейчас рассматривают под лупой, подтверждает документ, который получила редакция. Это распоряжение Комитета по образованию Мингорисполкома от 17 декабря 2020 года, адресованное начальникам районных управлений (мы не публикуем документ целиком по просьбе источников). В нем говорится, что «во исполнение пункта 4.2 протокола заседания Национальной комиссии по правам ребенка от 02.12.2020» управлениям необходимо изучить организацию образовательного процесса в частных учреждениях образования.

Прописаны 18 пунктов, по которым нужно было предоставить отчет к 18 января 2021 года: общие сведения, кадры (их сменяемость за последние 3 года), методическое сопровождение образовательного процесса, ведение документации, объективность оценивания детей, организация воспитательной, идеологической и социальной работы.

Управления образования должны были проанализировать материально-техническую базу в частных школах и соблюдение санитарных норм, посмотреть, как составлено расписание уроков и факультативов, какой объем домашнего задания получают дети, налажено ли горячее питание, какая действует модель работы с детьми в 6-й школьный день и т.д. Все расписано очень подробно, в приложении можно найти таблицы, которые необходимо заполнить.

Почему столько внимания частным школам?

Журналисты обратились за комментарием в Комитет по образованию Мингорисполкома, однако с темой частного образования сразу же направили в Министерство образования. В пресс-службе ведомства не смогли оперативно ответить на вопросы, связанные с проверкой и возможным лицензированием частных школ, но пообещали это сделать в ближайшее время.

Пока же напомним, что еще на августовском педагогическом форуме тогдашний председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак заявил о необходимости взять частные школы «под контроль». Он отметил, что в прошлом учебном году 880 учащихся получали общее среднее образование в 12 частных учреждениях, затем их количество в Минске увеличилось до 18. «Причем только четыре из них прошли соответствующую аккредитацию, — сказал тогда Анатолий Сивак. — Одновременно наблюдается и другая тенденция: с увеличением количества частных учреждений образования растет и число обращений граждан по различным вопросам организации учебного процесса в них».

Представители частного бизнеса убеждены, что дело не в обращениях неравнодушных граждан. Бизнес связывает проверки с августовскими событиями, когда некоторые талантливые педагоги вынуждены были уволиться. Те родители, у которых была возможность перевести ребенка в частную школу, поспешили это сделать.

Также в родительской среде активно обсуждалась идея перевода детей на индивидуальный план, чтобы обучать их самостоятельно или в родительских кооперациях. Поскольку госшколы неохотно подписывали такие заявления, на запрос родителей откликнулись частные школы. Они предложили учиться по индивидуальному плану за относительно небольшие деньги.

— Начался отток детей из государственной системы обучения. Я думаю, что основная цель проверяющих — вернуть поток по месту жительства согласно требований «всеобуча». Не вникая в желания семьи, — предполагает председатель Ассоциации частных организаций дошкольного, общего среднего и дополнительного образования детей и молодежи Вера Дипнер.

— В Беларуси больше одного миллиона школьников, из них только около 3 тысяч обучаются в частных школах. Мне кажется, эта пропорция доказывает, что позиция проверяющих скорее эмоциональна, чем рациональна, — отмечает Валентина Чекан.

А что там с лицензированием?

Есть риск, что ряд частных школ в ближайший год будут вынуждены прекратить работу — к такому мнению пришли некоторые участники рынка. Эти опасения связаны не столько с проверками, сколько с проектом Закона Республики Беларусь «О лицензировании», который вводит лицензирование учреждений дошкольного, общего среднего и специального образования. Фрагмент закона можно прочесть на сайте Министерства образования, он вынесен на открытое обсуждение.

Документ вызвал широкую дискуссию среди представителей частных школ. Есть мнение, что лицензирование — это лишняя процедура, которая негативно скажется на рынке частного образования (сразу оговоримся, что так думают не все).

Поясним, как все устроено сейчас. Для работы частным садам и школам лицензия не нужна. Действует заявительный принцип — учредитель подает заявку и регистрирует учреждение образования. Те, кто планирует выдавать детям аттестаты за 9-й и 11-й классы, проходят так называемую аккредитацию. Не каждый год, а раз в 5 лет. Для этого тоже подается заявление, на место выезжает специальное комиссия, проверяет, все ли в порядке по санитарным нормам, есть ли необходимый штат сотрудников, как оформлена документация и т.д.

— Прошли — значит, можем выдавать аттестаты, и к нам приходят клиенты. Не прошли — родители могут к нам не пойти. То есть рынок сам регулирует этот процесс, — поясняет Валентина Чекан.

Если закон вступит в силу, чтобы оказывать образовательные услуги, частному саду или школе нужно будет сначала получить лицензию. А для этого, как и для аккредитации, учреждение образования должно будет соответствовать санитарным нормам, прописанным в отдельных документах.

— Перечень требований для школ достаточно широк, начиная от отдельно стоящего здания с изолированных входом (территория по периметру должна быть огорожена, это не может быть линия вдоль дороги и т.д.) и заканчивая нормами по количеству унитазов на число учащихся, — говорит представитель «Стембриджа» Ирина Вдовина. — Здесь мы находимся, может быть, в чуть более выгодном положении, чем другие школы, потому что нашли для себя то самое здание, которое соответствует нормативам. Но мы понимаем, что на рынке недвижимости в Беларуси таких помещений крайне мало. Большое количество школ просто физически не смогут сегодня обеспечить себе условия, которые позволят им получить лицензию.

Именно из-за сложных санитарных требований аккредитованы в Беларуси далеко не все частные учреждения образования (участники рынка называют цифру 17 из около 80 зарегистрированных). Сейчас есть возможность до того, как подать заявку на аккредитацию, открыться, поработать какое-то время, получить выручку, настроить процессы и собрать необходимые документы. Если будет введено лицензирование, запускать новые проекты будет крайне сложно, говорят собеседники.

— Школа должна будет сначала сделать полностью ремонт, обеспечить себя штатом сотрудников на 80% и только после этого обращаться за лицензией. И есть большой шанс, что школа ее не получит. Эти условия не рыночные абсолютно, — говорит Ирина Вдовина.

— Это избыточный процесс. Он нужен только для того, чтобы не допустить частные школы на образовательный рынок, — делится мнением председатель Ассоциации частных организаций дошкольного, общего среднего и дополнительного образования детей и молодежи Вера Дипнер. — Можно предположить, что это забота о детях, но если школа недобросовестная, учителя «никакие», никто туда водить детей не будет. Здесь все решает рынок. Сейчас очень многие школы работают в неизолированных помещениях, при этом учат детей самым блестящим образом. Но они не смогут получить лицензию 100%.

Не все участники рынка разделяют эти опасения. Учредитель детского сада и школы «Инновация» Елена Мищенко считает, что лицензирование сегодня необходимо, поскольку рынок частного образования нуждается в контроле со стороны государства:

— Если речь о дополнительном образовании — кружках, мы согласны, что родитель сам может выбирать, с каким преподавателем ребенку заниматься. И совсем другое дело, когда мы говорим о полноценном образовании ребенка на всех уровнях — от дошкольного до 3-й ступени. Образование — это не бизнес. Нельзя в один день открыть учреждение образования и работать по какой-то непонятной программе, просто «потому что я так хочу». Все должно соответствовать общим требованиям.

Елена Мищенко не считает жесткими или невыполнимыми те санитарные требования, которые сегодня предъявляются для аккредитации, и в пример приводит свой учебно-педагогический комплекс.

— Никаких сложностей не возникает, государственные органы идут навстречу — помогают, поддерживают. Нужно просто приложить немножечко усилий, чтобы привести все в соответствие, — убеждена учредитель «Инновации». К слову, Елена Мищенко представляет не только частную школу, но и является членом Консультативного совета по образованию при Минобразования и председателем еще одного объединения частников — Ассоциации частных учреждений образования.

Само по себе присутствие двух ассоциаций на относительно небольшом рынке говорит о том, что сегодня у представителей частных школ нет консолидированной позиции. Елена Мищенко уверяет, что она призывает других участников бизнеса к открытому диалогу, готова организовывать встречи и открытые столы, например, на днях прошла встреча на базе Республиканского Союза промышленников и предпринимателей. По мнению представителя частной школы, все вопросы решаемы, в том числе можно обсуждать санитарные требования на уровне Министерства образования.

Другая ассоциация, в свою очередь, настаивает на том, что диалога пока не получается. Вера Дипнер рассказала, что вместе с некоторыми другими участниками рынка она направила письма на имя премьер-министра и заместителя главы администрации правителя, в которых разъяснила подробным образом все свои сомнения. Ответы пока получила формальные. Также представители ассоциации планировали попасть на личный прием к заместителю главы администрации Лукашенко Крутому, но в личной встрече им отказали, назвав ее «нецелесообразной».

В разговоре с журналистом Елена Мищенко назвала вопрос лицензирования «практически решенным вопросом». Она рассказала, что в прошлый понедельник на уровне Министерства экономики и Министерства образования прошло открытое голосование, на котором был одобрен фрагмент проекта «О лицензировании», где речь идет об образовании.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».