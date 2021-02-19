Bloomberg: У Байдена появился новый рычаг давления на Кремль 3 19.02.2021, 12:46

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Джо Байден

Фото: Getty Images

У РФ могут отобрать драгоценные внешнеполитические ресурсы.

Президент Джо Байден и демократическая партия на протяжении последних 4 лет предостерегали, что Дональд Трамп был скомпрометирован Россией. Теперь же администрация самого Байдена заключила соглашение с Москвой, которое для России более выгодно чем то, которое продвигала команда предыдущего американского лидера.

В прошлом месяце действие Договора о сокращении и ограничении стратегического наступательного вооружения от 2010 года (New START) было продлено еще на пять лет, пишет Bloomberg (перевод — unian.net).

Во времена Трампа США пытались заставить Москву согласиться заморозить разработку ядерных боеголовок для систем, которые договор не охватывает. В частности, речь шла о ядерных артиллерийских снарядах и ракетах малой дальности.

Старший директор по европейским и российским делам в Совете национальной безопасности Трампа Райан Талли говорил, что ядерная сделка с Россией за 2010 год была плохой. Потому что она охватывала "почти все силы сдерживания США и меньше половины сил Москвы". В то же время, Талли сказал, что продление ее действия еще на 5 лет принесет пользу.

"Теперь будет меньше возможностей добиться уступок со стороны участников переговоров от США, которые будут добиваться подписания договора", - сказал он.

Это может прозвучать противоречиво. Но в контексте более широкой американской политики в отношении России это имеет смысл. Затяжные переговоры о ядерной сделке могут отобрать драгоценные внешнеполитические ресурсы. Они также могут дать России потенциальный рычаг влияния на другие аспекты отношений. Если США надавят слишком сильно в вопросе политических заключенных или российского вторжения в Украину, например, Москва могла отказаться от переговоров о ядерном договоре. Хотя обе страны заинтересованы в ограничении ядерных арсеналов друг друга.

Своя версия этой дилеммы отравила дипломатию Барака Обамы во время его первого президентского срока. США добивались, чтобы Москва поддержала санкции против Ирана и одобрила использование цепей поставок постсоветских стран для обеспечения американских сил в Афганистане. И при этом Обама игнорировал российскую оккупацию территории Грузии после вторжения в 2008 году. Администрация также изо всех сил старалась не позволить Конгрессу обложить чиновников России санкциями за убийство российского юриста Сергея Магнитского.

Тогда президентом России был Дмитрий Медведев. И в администрации Обамы ошибочно думали, что могут с ним работать. Но сейчас администрация Байдена видит очень мало направлений, на которых она могла бы сотрудничать с Владимиром Путиным. Байден и сам об этом сказал в начале месяца во время обращения в Госдепартаменте.

"Я дал президенту Путину понять и сделал это совершенно иначе, чем мой предшественник, что дни, когда США прогибались, столкнувшись с российскими агрессивными действиями включительно с вмешательством в наши выборы, кибератаками и отравлением наших граждан, теперь закончились", - сказал Байден.

Это хороший знак. Сейчас администрация Байдена ждет оценку политики в отношении России от разведывательных управлений США. После этого будут объявлены более детальные инициативы. В частности, Вашингтон проводит оценку обвинений, что Россия платила вознаграждения за убийство американских солдат в Афганистане. Также недавние хакерские атаки, в организации которых тоже подозревают Москву, и отравление оппозиционера Алексея Навального.

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