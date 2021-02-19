«Буду болеть за победу белорусов» 1 19.02.2021, 12:48

Фото: AFP

Истории двух поляков, которые в августе подверглись пыткам белорусских силовиков.

Поляки Витольд Добровольский и Каспер Сеницкий приехали в Беларусь накануне выборов, чтобы задокументировать события в столице. 10 августа их задержали и жестоко избили сотрудники ОМОНа. Это происшествие расследует польская прокуратура. Свои истории поляки рассказали свободе, сообщает «Радыё Свабода».

«Уровень массового насилия шокировал. Я не мог представить, что задержания будут такие жесткие. Перед визитом в Беларусь думал, что меня не будут бить, возможно, только технику повредят. А получилось совсем наоборот», — рассказывает фоторепортер Витольд Добровольский.

Витольд, который успешно освещал войну на Донбассе и протесты в Гонконге, признается: с таким отношением к журналистам столкнулся впервые.

Вечером 10 августа 28-летний Витольд Добровольский вместе с 24-летним туристом Каспером Сеницким (оба — выпускники Центра исследований Восточной Европы Варшавского университета) вышел из кафе в центре Минска, чтобы направиться к месту событий. Однако далеко не отошли. Их окружили сотрудники ОМОНа. Проверив вещи и документы, парней посадили в милицейский бус, где Витольда избили до потери сознания. Позже, уже автозаком, иностранцев доставили во Фрунзенский РОВД.

По словам Витольда, они вместе с сотнями других людей проходили через строй милиционеров с дубинками, над ними издевались и запугивали. Все это продолжалось с вечера до 15 часов следующего дня.

«Нас били в том числе за нашу национальность. Сотрудники милиции указывали на то, что в Польше развита антикоммунистическая историческая политика, что мы фальсифицируем историю. Спрашивали, кто выиграл Вторую мировую войну, причем любой ответ считали неверным. Неоднократно в нашу сторону звучало «пшеки». Мы услышали много презрительных слов, ненормативной лексики», – рассказывает Каспер.

«Они были как бешеные собаки»

Самым тяжелым испытанием для ребят было 5-часовое стояние на коленях у стены, с головой в пол, руки за спиной.

«Задержанные были совсем без сил. Если кто-то не выдерживал, его избивали. Шокировало то, что, пока мы находились в таком положении, сотрудники не обращали внимания на состояние здоровья человека. Может, у кого-то была операция на коленях? – задается вопросом Каспер. – Даже если человек лежал весь в крови, никому до этого не было дела»

Поведение силовиков во время задержания Витольд оценивает как ничем не ограниченное.

«Они были как бешеные собаки, которые сорвались с цепи. Задержанный должен был угадать, что имеет на уме каждый из этих выродков, как будет себя вести. Когда люди уже не могли стоять на коленях и просили о милосердии, милиционеры приказали, как молитву, повторять ответ на вопрос: «Кто лучший президент в мире и в Беларуси?». Говорили: «вы не достойны уважения, потому что уничтожаете город, который мы защищаем», – свидетельствует фоторепортер. – В их поведении была видна прежде всего ярость от любых малых побед протестующих в схватках с силовиками. Они мстили нам за это».

«Приехали цветную революцию устраивать?»

Польским гостям показалось, что жесткое отношение милиционеров к задержанным было заранее подготовленным сценарием. По их мнению, выглядело это как »огромная логистическая операция, организованная сверху».

12 августа в переполненном автозаке обоих уже везли в следственный изолятор тюрьмы № 8 в Жодино. Витольд утверждает, что в тот момент пугала неизвестность. В голове промелькнула мысль «неужели польского журналиста могут вывезти, например, в лес?». Верить в это не хотелось.

«На пути в изолятор мы ехали в очень неудобных позициях. Один человек сидел снизу, а другой чуть ли не на его плечах. Омоновец одному из задержанных сказал: «на поляка можешь даже настать». Позже задавал вопросы: «зачем сюда приперлись?», «чего вам в доме не сидится?», «приехали цветную революцию устраивать?». Заставляли нас это подтвердить», – говорит Каспер Сеницкий.

Из услышанных разговоров сотрудников ОМОНа у него сложилось впечатление, что силовиков идеологически обработали.

«Они верили, что протестующие получали деньги, старались нас в этом убедить. В их разговорах проскальзывала риторика Лукашенко на тему Польши и вопросов государственной безопасности».

Свое двухдневное пребывание в камере жодинского изолятора Каспер и Витольд описывают положительно: была вода, еда, туалет. После предыдущего дня пыток, по их словам, этого было более чем достаточно.

«Сокамерники просили прощения»

«Сокамерники обрадовались, что с ними сидит польский журналист. Однако многих удивляло, что отношение к иностранным гражданам такое же, как и к ним — одинаково жесткое. Часть белорусов просили прощения, сожалея, что так происходит в их родной стране» – вспоминает Витольд Добровольский.

Поляков не судили, так как не было переводчика. 13 августа их вывели из камеры. Сказали забрать вещи, которые, удивительно, были в порядке. На карте памяти в фотоаппарате даже остались фотографии. На выходе, у ворот, их ждал польский консул.

«В Польше объединилось много сил, чтобы нас вытащить – семья, правительство, оппозиционные политики, послы, парламентарии, ассоциации журналистов, как наши, так и международные, адвокаты, сами белорусы, даже преподаватели из нашего университета», — рассказывают собеседники.

Сразу после освобождения Каспер и Витольд узнали из телефонных звонков от родных, что их задержание и белорусские протесты стали одними из главных тем в польских медиа. Свою первую ночь на свободе они провели в резиденции посла. На следующий день у них уже были билеты на рейс в Варшаву. Витольд утверждает, что из-за синяка под глазом во время прохождения пограничного контроля сотрудники КГБ вызвали его на быстрый допрос, после чего приказали удалить снимки. Он, правда, заранее позаботился, чтобы их сохранить.

«Буду болеть за победу белорусов»

Поляки признаются, что после освобождения их не оставляли мысли о бывших сокамерниках. С ними они поддерживают контакт и доныне.

«В Жодино со мной сидел инвалид второй группы, который даже не до конца понимал ситуацию. Ему около 20, но развитие на уровне малолетнего ребенка. Парня задержали возле магазина. В итоге на суде, который длился всего пару минут, ему дали 10 суток. Для меня это стало шоком», – вспоминает Каспер Сеницкий.

После возвращения в Польшу он стал одним из координаторов помощи репрессированным белорусам в фонде «Белорусский дом в Варшаве» — консультировал их, забирал с вокзала, помогал с организацией трансфера в санатории. Говорит, что к этому моменту «втянут в белорусскую революцию».

Сегодня собеседники продолжают следить за событиями в Беларуси, и подчеркивают, что приедут сразу же, как только изменится режим. В скором конце правления Лукашенко они уверены.

«Помню, как мне сказал омоновец: «Это наше белорусское гостеприимство», — смеясь, рассказывает Каспер Сеницкий. – Но на самом деле Беларусь произвела на меня позитивное впечатление. Я люблю белорусов, всегда буду их поддерживать и болеть за их победу. В случившемся с нами вина организованной преступной группы, которая терроризирует народ. Это же не настоящие белорусы, а лукашисты».

Сегодня делом пыток Добровольского и Сеницкого занимается польская прокуратура. И хотя детали следствия поляки пока раскрывать не могут, но уверяют, что оно получит международную огласку.

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