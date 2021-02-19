Ученые раскрыли загадку «ведьминых кругов» в Намибии 19.02.2021, 12:53

1,205

Длительное время голые участки земли в пустыне Намибии озадачивали специалистов.

Исследователи Universitet van Pretoria обнаружили причину появления загадочных «ведьминых кругов» в Намибии. В соответствии с их выводами, на такое явление повлияло растение, пишет lenta.ua.

Длительное время голые участки земли в пустыне Намибии озадачивали ученых. Обитатели Африки считают такие места мифическими, с таинственными знаками. В этот раз исследователи обнаружили другое толкование. Они полагают, что виновато растение Euphorbia, выделяющее ядовитый сок при высыхании, что приводит к подавлению росту иных образчикам флоры, из-за чего и появляются «ведьмины круги».

Участки ограничиваются узкой полоской, простирающейся от юго-западной Анголы через Намибию до северо-запада Южной Африки. Угасание молочая и возникновение кругов обостряется увеличением температуры.

Имеются и некоторые теории, которые говорят о появлении таинственных кругов. Они различны по механизму, так как проявление довольно сложное и его тяжело доказывать. Профессор Марион Мейер рассказал, что сотрудничал с 4 аспирантами несколько лет. Они подходили к проблеме со стороны химического состава почвы, географических моментов и биологической токсичности. Он заявил, что специалисты уверенны, что именно кусты молочая вызывают проявления.

В 2017 году считали, что загадочные круги вызываются «подземными экосистемными помощниками»: термитами, грызунами, муравьями. Следующее умозаключение состояло в том, что конкурирование за воду вынуждает растения искать путь к осадкам и потоку.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».