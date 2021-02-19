«Сотрудники ГУБОПиК выбирали книги по цветам» 3 19.02.2021, 13:07

Надежда и Борис Горецкие

Жена Бориса Горецкого, заместителя председателя БАЖ, рассказала об обыске.

Сотрудники ГУБОПиК при обыске отбирали книги по цветам и толщине. Об этом рассказала Надежда Горецкая, жена Бориса Горецкого, заместителя председателя Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ). Обыск у них дома прошел 16 февраля, сообщает nn.by.

«Дети собирались на занятия, когда в дверь стали звонить. Я собрала детей в самой дальней комнате. Там мы и увидели «космонавтов». Дети не плакали, а спрятались под одеяла и притихли. Начался обыск. Кухня, ванная комната… Из кошелька достали деньги, из сумки — подарочный сертификат от мужа. На тот момент эта карточка была для меня дороже всех денег. Они заметили мои слезы. Подарок не забрали.

На нашей книжной полке можно найти самую разную литературу, но сотрудники ГУБОПиК выбирали книги по цветам. Увидели сочетание белого и красного — забирают. Так в стопку попал сборник стихов «Кон» Владимира Некляева.

Привлекла их внимание книга «Гісторыя Беларусі найноўшага часу ў дакументах і матэрыялах», изданная Европейским гуманитарным университетом. Листали ее, советовались, но для картинки эта книга не подходила, как и «Не адзіным хлебам» ксендза Владислава Завальнюка. Ее тоже вернули на полку.

Из книг Павла Северинца выбрали «Нацыянальную ідэю».

Кроме цветов книг, как кажется, руководствовались и их объемом. Так можно объяснить, почему были изъяты самые толстые книги: «Імёны Свабоды» и «Каліноўскі на Свабодзе», которые пару недель назад нам подписал Владимир Орлов. Мы их сами не успели даже полистать. Вдобавок положили еще несколько книг, изданные библиотекой «Радые Свабода».

У нас много духовной литературы. Ни одну из Библий люди в черном не открыли. Зато пролистали блокноты с проповедями и молитвенные дневники. А также внимательно просмотрели брошюрку «Малітва за Беларусь».

Потом гости, отказавшиеся снимать обувь или надевать бахилы, пересматривали семейные альбомы. Все фотографии оставили на месте.

В свое время дед Бориса собрал сведения о родственниках до шестого колена. Составил родословную и оформил в красивый альбом. Я переживала за эту книгу, ведь второго такого экземпляра просто не существует. «Эксперт» ее листал с любопытством.

Полки с детскими книгами особо не трогали. Выборочно доставали, проверяли, не спрятано ли там чего.

От первого до последнего просмотрели письма, присланные из-за решетки, хотя ведь те письма уже читали их коллеги [тюремные цензоры]. Да, гости, мы переживаем за узников. Если вас осудят, будем писать и вам, высылать открытки и Библии.

Пришло время разбирать коробки с дисками, брошюрами, блокнотами, которые давно лежали на балконе. Эти коробки — летопись нашей жизни. Ну как ты выбросишь диск с песнями «Свабоды» 2006 года или подшивки журналов? С балкона «искатель» спросил: «Зачем вы это храните столько лет?»

Что же ответить на это человеку, который стыдится даже показать свое лицо?

В это время дети подкрались к нам, стали обнимать папу, папа стал давать им указания: Борис думал, что его заберут. «Гости» сказали, что семья останется вместе, никого не забирают. От этого всем стало немного легче.

А когда они из дома ушли, в квартиру прибежали две подруги, которые дежурили под окнами. Одна принесла сумку игрушек для детей. Какая там уже школа! Заняла их, успокоила, помогла мне наводить порядок. Другая обеспечила новостями и срочной связью. Как же важно такое внимание ближнего!».

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