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США и Израиль взялись за совместную разработку противоракетного щита

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  • 19.02.2021, 13:11
США и Израиль взялись за совместную разработку противоракетного щита

Он станет еще одним слоем в оборонительной системе, ориентированной на Иран.

Израиль заявил в четверг, что вместе с Соединенными Штатами разрабатывает новый противоракетный щит Arrow-4. Он станет еще одним слоем в оборонительной системе, ориентированной на Иран. Об этом сообщает «Голос Америки».

В Израиле уже работают перехватчики Arrow-2 и Arrow-3 в составе многоуровневой системы уничтожения ракет, летящих в атмосфере и в космосе.

«Разработка Arrow-4 совместно с нашими американскими партнерами позволит совершить технологический и операционный скачок вперед, подготовив нас к будущим боевым условиям и новым угрозам на Ближнем Востоке и за его пределами», – заявил министр обороны Израиля Бенни Ганц.

Израильские лидеры называют иранскую программу баллистических ракет угрозой для Израиля и всего мира. Иран заявляет, что его ракетная программа носит оборонительный характер и направлена на сдерживание нападений.

Министерство обороны Израиля заявило, что основным подрядчиком проекта Arrow-4 выступит компания Israel Aerospace Industries. В проекте также участвуют американская компания Boeing и израильская Elbit Systems.

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