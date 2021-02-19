СМИ: В Беларуси в ближайшее время возможны две девальвации 19.02.2021, 13:46

У Таракана это пытаются скрыть.

В Беларуси в ближайшее время возможны две девальвации, пишет издание infobank.by. Только этим можно объяснить новый указ, подписанный 18 февраля 2021 года и вступающий в силу задним числом. Законодательный акт призван «минимизировать негативное влияние скачков курсов валют».

Итак, 18 февраля на сайте Таракана появилась следующая информация:

— Лукашенко 18 февраля подписал Указ № 51, которым внесены дополнения в Указ № 159 от 12 мая 2020 года «О пересчете стоимости активов и обязательств».

Коммерческим организациям подписанный Указ предоставляет возможность курсовые разницы, образовавшиеся в два этапа.

Указано, что законодательный акт позволит:

минимизировать негативное влияние колебаний курса белорусского рубля;

будет способствовать обеспечению стабильной работы коммерческих организаций в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Ключевые слова, конечно же, «негативное влияние колебаний курса белорусского рубля», что не может обозначать ничего иного, кроме девальвации.

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