Акция в поддержку Борисевич и Сорокина прошла в Национальной библиотеке
- 19.02.2021, 13:50
Фотофакт.
Акция в поддержку журналистки Катерины Борисевич и врача Артема Сорокина в Национальной библиотеке, пишет телеграм-канал «Баста».
Напомним, сегодня в суде Московского района Минска началось рассмотрение дела журналистки tut.by Катерины Борисевич и врачом Артема Сорокина. После убийства лукашистами Героя Беларуси Романа Бондаренко они опровергли ложь властей и опубликовали информацию о «ноль промилле» в крови погибшего.