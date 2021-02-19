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Акция в поддержку Борисевич и Сорокина прошла в Национальной библиотеке

  • 19.02.2021, 13:50
Акция в поддержку Борисевич и Сорокина прошла в Национальной библиотеке

Фотофакт.

Акция в поддержку журналистки Катерины Борисевич и врача Артема Сорокина в Национальной библиотеке, пишет телеграм-канал «Баста».

Напомним, сегодня в суде Московского района Минска началось рассмотрение дела журналистки tut.by Катерины Борисевич и врачом Артема Сорокина. После убийства лукашистами Героя Беларуси Романа Бондаренко они опровергли ложь властей и опубликовали информацию о «ноль промилле» в крови погибшего.

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