Как живет маленький городок недалеко от Беловежской пущи 3 19.02.2021, 14:17

Репортаж из Пружан.

Кажется, такой концентрации котов и добрых людей нет больше нигде. Пружаны — аккуратный и светлый городок с почти 19-тысячным населением на западе страны. Рядом — Беловежская пуща, далеко — уныние и пессимизм. Пружанцы выглядят открытыми и жизнерадостными, активно занимаются спортом и стараются не жаловаться на жизнь. Зарплата «по 500» простым горожанам доступна только в рублях, но не в этом счастье. Главное — быть нужным здесь. В свежем репортаже журналист Onliner Дария Спевак рассказывает о жизни небольшого городка в Брестской области.

Солнце заливает заснеженный древний город и аккуратно убирает белизну с крыш. Река Мухавец журчит и пробивает себе дорогу в большое будущее. Местные жители идут по делам, кошачьи компании собираются в предвкушении весны. Город жив и не собирается сдаваться при стандартных для райцентра проблемах: оттоке молодых людей, не самых больших зарплатах и скудном выборе развлечений.

Одно из центральных мест Пружан — старинные торговые ряды. Здесь поселились бизнесмены с самыми актуальными предложениями для местных: ритуальные услуги, обувь, косметология и бытовая техника. На витринах пестрят рекламные вывески-завлекалки: зимняя обувь с большой скидкой, ритуальные принадлежности в рассрочку. Правда, бо́льшая часть павильонов закрыты. Надеемся, это временно.

Местные говорят, что самым прибыльным бизнесом в Пружанах до сих пор остается классика: автозапчасти, сантехника, одежда и товары для ремонта. Но направлением с довольно высокой конкуренцией в последние годы стала бьюти-сфера: оказывается, желающих зарабатывать на прическах, бровях и макияже в небольшом райцентре немало. Но есть и свои особенности ведения бизнеса.

На маленьком клочке старинного торгового центра Яна организовала небольшую студию. Здесь она делает пружанкам яркие мейкапы, красивые брови и праздничные прически. Женщина рассказывает о прошлой скучной жизни: работала сельским библиотекарем за 400 рублей в месяц, ушла в декрет и поняла, что надо что-то менять.

— Я работаю здесь продавцом плюс делаю макияж, прически и брови. Здесь я уже год. Знакомая предложила — я и решилась. Макияжу я обучилась в декретном отпуске, пять лет назад, а сама до этого вообще не красилась. Сначала распространяла косметику и так загорелась макияжем, что стала краситься и проводить мастер-классы — так оно и понеслось. Три года как занимаюсь ресницами, — говорит она.

Женщина признается: в маленьком городе развиваться непросто из-за большой конкуренции. Но здесь важно заявить о себе как о профессионале. У Яны уже есть клиентская база, но еще есть силы и время расширяться.

— Рекламируюсь я в основном через Instagram — он сейчас творит чудеса. Ну и сарафанное радио, город ведь маленький. Как говорится, сделай хорошо — и о тебе узнают пять человек, сделай плохо — узнает вся округа, — улыбается она.

В самые прибыльные периоды — во время свадеб и выпускных — Яна зарабатывает на любимом деле 700 рублей. Плюс зарплата продавца. Говорит, что по меркам Пружан это неплохо: простые рабочие столько не получают. Правда, часть денег уходит на аренду, налоги и расходники.

— В худшие месяцы выходит рублей 350, но я нисколечки не жалею о своем выборе. Главное, что я занимаюсь тем, что нравится, — утверждает женщина.

Коррекция бровей у Яны стоит 8 рублей, с окрашиванием — 15—17, вечерний макияж и прическа — по 40.

Яна говорит, что пружанцы в поисках работы нередко уезжают в крупные города. Муж Яны окончил местный аграрный колледж, но самый популярный путь оттуда — колхоз. Поэтому мужчина устроился на железную дорогу в Брест, ездит туда каждый день уже десять лет. Зарплата в областном центре того стоит. А люди солидного возраста после сокращений обычно вынуждены идти работать в сельское хозяйство.

— Если бы была возможность, то уехала бы. Но у меня здесь муж, поэтому я за ним, — кротко улыбается женщина; по ее словам, хотя в городе нет особых развлечений, кроме спорткомплекса и водного дворца, она не унывает. — Но мне всего хватает. Если есть желание, возможности всегда находятся. Можно поехать в тот же Брест или куда угодно.

Кроме мелкого бизнеса, рабочие места в Пружанах обеспечивает ряд госпредприятий. Это молочный и льнозавод, электросети и несколько спортивных объектов. Один из последних — детская юношеская школа — растит гордости города и района. Здесь тренируют будущих легкоатлетов, волейболистов и футболистов. Андрей, который работает в школе директором, рассказывает о своей зарплате и о том, что держит его в небольшом городе.

— По, так сказать, «ашчушчэниям», рабочих мест не так много, но кто не ленится, тот всегда найдет, — улыбается мужчина. — Другой вопрос — размер оплаты труда. В нашей организации люди в среднем получают по 600 рублей, моя директорская зарплата — 700. Деток у нас много — 423 человека, 12 тренеров. Я и сам выходец из этой спортивной школы, паралимпиец по легкой атлетике. Есть у нас участники Олимпиад и Паралимпиад, чемпионы Европы, вот вчера ребенок занял первое место на республиканском первенстве по толканию ядра…

В Пружанах есть еще одна спортивная школа — с бассейном и крытым катком, который был одним из первых, построенных в малом городе Беларуси (в 2007 году). Хоккеистов и пловцов здесь должно быть прилично.

— Конечно, ледовый дворец в таких городах, как Пружаны, не нужен: для этого должно быть сильное градообразующее предприятие, которое будет содержать и где-то помогать объекту «выруливать». Аквапарк и бассейн востребованы больше: все-таки много кто плавает, да и вид спорта менее специфический, чем хоккей. Хоккей, сами понимаете, дорогостоящая штука, одеть игрока стоит порядка $2 тыс., а дети постоянно растут. При средней зарплате «по 500», только не долларов, позволить себе такое могут немногие родители, — рассуждает Андрей. — Украина уже давно пошла другим путем: там создаются частные хоккейные школы. Есть меценат, который их финансирует. Один мой знакомый оттуда говорит: «Если я продам хоть одного игрока, все это мероприятие окупится». Наше государство, наверное, все-таки идет не тем путем. Но, может, я чего-то не понимаю с колокольни своей должности.

Мужчина говорит, что скучать в родном городе ему некогда: свободного от работы времени не так уж много. В летний сезон он обычно отправляется в сплавы на байдарках, походы и на велопрогулки. Зимой развлечений меньше, но всегда есть доступ в спортзал. Захочется в театр — можно сесть в машину и съездить в Брест. Возможности найдутся, если есть желание.

— Доволен ли я своей жизнью в Пружанах? Я всегда доволен своей жизнью, нахожу позитив во всем и не грущу. Ходишь здесь каждый день — чудненько: уточки, пусть и река в запустении. Недочеты есть везде и у всех, просто нужно их признавать, а не кричать с высокой трибуны только о достижениях. Так проще работать, — рефлексирует он. — После университета я думал, что никогда не свяжу свою жизнь с педагогикой и тренировкой детей. Но сейчас я понял, что это мое и что я, наверное, здесь нужен. И это главное, а не деньги. Да и зачем мне работать в крупном городе за $500 и $200 из них отдавать за жилье, если я могу зарабатывать $300, находясь дома, в своем жилье и рядом с родителями, рекой и пущей?

Спорт в райцентре развивается не только на профессиональном уровне — немало и любителей. В середине морозного дня на открытой спортплощадке виднеются двое мужчин средних лет. Они не пьют пиво, а подтягиваются, отжимаются и растягиваются. Один из них — Дмитрий — работает строителем в местных электросетях. Позаниматься он вышел в обеденный перерыв. Говорит, что так делает постоянно, и мороз ему не помеха: в такую погоду гораздо приятнее, чем в адскую жару.

— Сейчас минус пять, температура нормальная, — начинает он. — Вообще, люди ходят отдыхать в водный и ледовый дворцы, которые построили власти. Я не думаю, что это очень правильно, но так решили. В водном есть тренажерный зал и бильярд — вот развлечения для молодежи. А я по вечерам и выходным сижу дома с женой и ребенком или работаю на стройке. Отпуск — тоже на стройке, раньше раз в два года могли выехать в Болгарию.

Закупаться одеждой и другими несрочными вещами Дмитрий и его семья обычно ездят в Брест или Кобрин: есть выбор и цены адекватнее.

— Нормальные зарплаты у нас только в электросетях, на льно- и маслосырзаводе — наверное, и все. Хорошо, если выходит тысяча рублей. По меркам Пружан довольно неплохо. Большинство людей уезжают, мало кто остается. Кто в Минске, кто в Варшаве, кто в Бресте. Я тоже хотел уехать в крупный город, но не срослось — пришлось остаться здесь. Родился и вырос в Пружанах, учился в Минске, но с 2006 года работаю на родине, — рассказывает он и продолжает свою обеденную тренировку.

Мимо турников по тщательно вытоптанной дорожке ходят бабушки со скандинавскими палками. Для них это не спорт ради спорта, а скорее необходимость.

— Это я не специально, просто нога болит — со скандинавскими палками легче, два года уже с ними, — рассказывает 72-летняя жительница райцентра Надежда. — Пока не болели ноги, ходила в социальный пункт для пожилых — там мы танцевали, пели, вышивали, занимались зарядкой — все это делала. Ну а сейчас уже только скандинавская ходьба, потому что в соцпункт ходить далеко. Нас там было человек десять, я очень любила лечебную физкультуру. Я бы сейчас и ездила всюду, и ходила, но здоровье уже не позволяет.

Вообще, жизнь на пенсии в Пружанах — типичная для всей страны: огород, дача, сидение дома или редкий концерт в ДК. Пенсии «как есть, так и хватает».

— У каждого разная пенсия. Я хоть и проработала 40 лет в торговле и на одном месте, получаю 400 рублей пенсии. На детей я не рассчитываю, у них свои расходы. Но я укладываюсь в свою сумму, еще не самая бедная, — смеется женщина. — Да еще как работала, сохранила себе немного запаса.

Дети Надежды, кстати, выросли и остались жить в Пружанах. Сын был детским тренером, его жена работала учительницей, а потом они организовали ИП и стали снимать свадьбы и другие мероприятия. Дочка работала в банке, но попала под сокращение, теперь как-то нужно доработать до пенсии.

Более занятые пружанцы в обеденное время спешат по бытовым делам: кто перекусить, кто навестить пожилых родителей. Разговаривать нет времени, но все как один за это извиняются: «Я бы с радостью, но…» Нечасто такие культурные люди встречаются в большой концентрации.

Тем не менее кто-то находит время рассказать о своем городе и жизни земляков. Сергей работает на местной опытной станции — говорит, что уехать в поиске работы не всегда удачная затея: неизвестно, как сложится, да и без связей устроиться непросто.

— Здесь у нас особо работы нет: заводы да магазины. В основном люди в Пружанах получают минимальную зарплату — по 400 рублей. Многие стараются уезжать — часто в Россию. Я остаюсь здесь, потому что пока есть работа. Получаю около 600. Хотелось бы больше, но прожить можно, если постараться. На одного мне хватает, но, когда обзаведусь семьей, буду искать место получше, — рассказывает молодой человек. — Были мысли уехать, но это тоже не так просто делается: неизвестно, как сложится в другом месте. У некоторых знакомых была возможность переехать, кому-то помогли родители — более крутые и «блатные», у них были какие-то связи. Ну а остальные держатся здесь, кто-то постоянно работу меняет. Но мне кажется, что без связей сейчас вообще никуда не влезешь, никто даже слушать не станет.

А вот бухгалтера Наталью жизнь в Пружанах устраивает вполне. Ей очень нравится размеренность и спокойствие ее родного города — мыслей куда-то переехать у девушки не возникает.

— Предприятий у нас хватает, среднюю зарплату по городу я даже не знаю, — смущенно улыбается она. — Я работаю в центре по обеспечению бюджетных организаций, недавно вышла из декретного отпуска — работаю только три месяца, поэтому с социальной жизнью пока не очень.

Наталья зарабатывает примерно 700 рублей в месяц и считает, что для Пружан это хорошая зарплата. Девушка говорит, что такого дохода хватает на «ни в чем себе не отказывать в разумных пределах».

— Правда, за покупками нужно выезжать, потому что здесь ничего нет. Либо выбора особого нет, либо цены и качество хромают, — говорит она. — С ребенком мы ходим гулять на улицу или в аквапарк — от него мы в восторге. Пока зима, чаще сидим дома, а летом стараемся выезжать то в Беловежскую пущу, то еще куда. Пружаны — тихий городок, особых развлечений нет, но я очень его люблю. Это мой родной город.

Герб Пружан — змея, из пасти которой торчит человек с поднятыми руками. Кажется, что гад пытается проглотить парнишку, но оказывается наоборот: это символ рождения. Этот старинный герб появился со времен получения Пружанами права на самоуправление — в конце XVI века. В небольшом белорусском городке сохранилось немало архаичных зданий, загадочных камней и скульптур. Здесь наряду с привычными улицами Ленина и Советской есть и более интересные названия: Свободы, Якуба Коласа, Янки Купалы, Ефросиньи Полоцкой.

Но туристический потенциал города в другом. Здесь в огромном по меркам райцентра парке находится усадьба «Пружанскі палацык» XIX века. Спрос на него среди белорусов небольшой, обычно на местные экскурсии приезжали российские туристы, но COVID-19 прикрыл эту лавочку. Благодаря малой посещаемости в музее решили сделать ремонт и собираются снова принимать посетителей уже весной.

В прошлом году план посещаемости в усадьбе выполнили наполовину. Хорошо это или плохо в коронавирусный год, сказать сложно. Главная фишка музея — в его локации. Обычно сюда приезжают туристы, которые хотят посмотреть два замка неподалеку: в Коссово и Ружанах. Но, как рассказывает научный сотрудник музея, привлекать посетителей собираются благодаря аутентичным представлениям со спиритическими сеансами. Кроме того, в музее постоянно работают настоящие гончары, меняются экспозиции картин и икон. Доходы музей получает еще от свадебных фотосессий и фестивалей. В год сюда приезжает примерно 4 тыс. туристов.

Но главная достопримечательность Пружан — это люди. Почему-то здесь не встретишь привычного белорусского уныния на тему того, как все плохо, но лишь бы не было хуже. Горожане не озлоблены на жизнь, они улыбаются и умеют любить и ценить место, в котором живут. Пружаны — не типичный депрессивный райцентр страны. В чем секрет этого городка?

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