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Путинская РФ трансформируется в дикую территорию типа КНДР

  • Иван Яковина, «Главред»
  • 19.02.2021, 14:19
  • 1,208
Путинская РФ трансформируется в дикую территорию типа КНДР

Полный разрыв отношений с Европой, о котором говорил Лавров, начинается.

ЕСПЧ потребовал от РФ немедленно освободить из-под стражи Алексея Навального.

Если это не произойдет (а это, конечно, не произойдет), то Москва сама себя выпилит из Совета Европы и прекратит участие в куче международных договоров.

Это - то самое превращение путинской России в дикую территорию типа КНДР, Туркменистана или лукашенковскую Беларусь, без которого не будет раскола в правящей верхушке, участники которой все-таки считают себя европейцами.

Полный разрыв отношений с Европой, о котором говорил Лавров, начинается. Это и плохо и хорошо. Хорошо потому, что даже богатые и счастливые члены путинской "элиты" через некоторое время начнут понимать, к чему это все неизбежно приведет.

Свободный выезд за границу закроют, интернет отключат. Импортозамещение распространят и на одежду, и на машины, и на телефоны. А потом станет совсем весело: концлагерь под Москвой уже есть. По законам жанра, долго пустым он стоять не будет.

Иван Яковина, «Главред»

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