Ученые сделали неожиданную находку 12-го века в популярном испанском баре 19.02.2021, 14:36

Бар работает с 1923 года, но история здания, где он расположен, оказалась гораздо более древней.

Бар Cerveceria Giralda в испанском городе Севилья работает с 1923 года, но история здания, где он расположен, оказалась гораздо более древней. В ходе ремонта владельцы нашли необычные световые люки и поняли, что сотни лет назад здесь находился хаммам - мусульманская общественная баня, пишет The Guardian (перевод - «Апостроф»).

В XII веке Севилья находилась под властью халифата Альмохадов - североафриканской мусульманской империи, которая в то время контролировала большую часть Пиренейского полуострова. Местное предание гласит, что когда-то на месте бара стоял роскошный хаммам, но большинство людей приписывали необычный вид здания архитектору Висенте Траверу, который работал над ним в начале 20-х годов.

Летом владельцы Cerveceria Giralda воспользовались карантином из-за коронавируса и приступили к давно откладывающемуся ремонту. Сняв с потолка старую штукатурку, мастера обнаружили световой люк в форме восьмиконечной звезды.

Археологи Севильского университета осмотрели находку и подтвердили, что в XII веке здесь находился хаммам. В ходе работ им открылось еще несколько световых люков в виде звезд и розетт, а также роспись потолка красной охрой.

Роскошная отделка свидетельствует о важности бани, которая была расположена недалеко от главной мечети города. Археологи проводят углеродное датирование штукатурки, чтобы узнать более точную дату постройки. Также ученые считают, что в хаммаме было как минимум три комнаты, которые сейчас используются как кухня и две столовые.

Владельцы бара очень рады сотрудничать с учеными и готовы открыть его для посетителей уже через месяц.

"Раньше это было довольно известное заведение, но теперь люди смогут зайти и выпить пива или бокал вина в баре, который также является хаммамом 12 века, - говорят они. - Хорошо, что архитектор в 20-х годах прошлого века уважал хаммамы - другие могли выбросить все, поэтому мы ему благодарны".

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