«Предупредите своих родителей-пенсионеров» 2 19.02.2021, 15:00

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иллюстрационное фото Intex-press

Жители Барановичей пожаловались, что неизвестные от имени ЖЭСа продают пенсионерам дорогие дифавтоматы.

Жительница Восточного микрорайона обратилась сообщила, что неизвестный, представившись сотрудником местного ЖЭСа, ходил по их дому, где почти все – пенсионеры, и заключал с ними договоры на замену дифавтоматов на большие суммы. О подобных случаях рассказали и жители Текстильного микрорайона. Что это было и что нужно знать горожанам, чтобы не быть обманутыми, выяснила Intex-press.

«Пусть предупредят своих родителей»

– По Восточному микрорайону ходят мошенники, предлагают пенсионерам переустановить в счетчике «автоматы». Рассказывают, как это все опасно, как ЖЭС за этим не следит. Стоимость услуги – 90 рублей, хотя автомат этот стоит рубля три. Я позвонила в ЖЭС, мне сказали: вызывайте милицию, мы никого не отправляли, – позвонила на днях в редакцию Intex-press горожанка Вероника.

В милицию девушка обращаться не стала.

– Зачем? Меня он не разведет, а вот бабуль, у которых пенсия и так маленькая, разводит на ура, – сказала она.

Но сделать так, «чтобы молодые люди предупредили своих родителей», посчитала необходимостью.

Вероника говорит, что молодой человек, о котором идет речь, заходил и к ней. Сначала представился работником местного ЖЭСа.

– Когда я сказала, что позвоню в ЖЭС, выяснилось, что он не из ЖЭСа, а из какой-то частной фирмы. Я спрашиваю, дает ли он какую-то гарантию на эти работы? Он отвечает – нет. Я тогда и говорю: значит, всю эту пачку договоров, которую в моем подъезде подписали, можешь выбросить, потому что ни одну свою бабушку я развести не дам. Пулей вылетел, – рассказала Вероника.

«Пришел мужчина под видом сотрудника электросетей»

Как выяснилось, подобные истории в последнее время случались в разных микрорайонах города. К кому-то приходили под видом работника ЖЭСа, кому-то представлялись работниками электросетей.

– К моей бабушке, которая живет на улице Фабричной, на днях пришел мужчина. Представился сотрудником электросетей, сказал, что нужно срочно заменить пробки в счетчиках. Стоимость – 90 рублей. Она сначала согласилась, даже договор какой-то подписала. Но потом поговорила с соседкой, и та ей объяснила, что это, скорее всего, какие-то мошенники, – рассказала Intex-press горожанка Ольга.

Пенсионерке помог сын соседки: он позвонил по номеру, указанному в договоре, и отказался от услуг. Услышав мужской голос, представители фирмы спорить не стали и аннулировали договор.

Что в договоре?

Журналисты внимательно изучили один из таких договоров, который предоставили нам читатели. Он составлен от лица частной минской фирмы ЧТУП «ОмегаЭнергоМонтаж». Из него следует, что некоторые детали горожане все-таки приукрасили.

Во-первых, судя по тому, что в договоре указан номер сертификата на оборудование, можно установить, какие именно автоматические выключатели фирма устанавливает и сколько они стоят на рынке. Журналисты посмотрели: если по факту устанавливается то же оборудование, что указано в сертификате (это можно проверить только во время установки), то стоит оно не «три рубля», как считают жильцы, а как минимум сорок.

Во-вторых, гарантию фирма все-таки дает: шесть месяцев. Но только на выполненные работы, об оборудовании в договоре – ни слова.

«Такого не может быть»

Intex-press обратилась за комментариями в минскую фирму, на работников которой жаловались горожане. Там подтвердили, что их сотрудники работают в Барановичах, однако не поверили, что кто-то из них мог представляться работниками государственных коммунальных служб.

– То, что специалисты ходят и предлагают услуги нашей организации – да. Но то, что они представляются ЖЭСом или еще кем-то, такого просто быть не может. У нас абсолютно у всех сотрудников есть удостоверения нашей организации, они их предоставляют, – сообщил Иван Бураков, заместитель директора ЧТУП «ОмегаЭнергоМонтаж». – Специалисты проходят через огромное количество людей, кто-то что-то не понял, и начинается. И милицию на нас вызывали. Мы уже к этой ситуации привыкли, к сожалению.

Иван Бураков уверен, что ничего противозаконного сотрудники фирмы не делают. Наоборот, они меняют устаревшее оборудование, до замены которого, по его словам, у бюджетных организаций не доходят руки.

– Если бы этим занимался ЖЭС, у нас бы работы не было. Если вы съездите в пятиэтажные дома 70-х годов постройки, увидите абсолютно печальную ситуацию. Автоматы там стоят с самой постройки, из эксплуатационного строя они давно уже вышли. Все, что мы делаем, это предлагаем услуги, – отметил он.

При этом каким образом определяется, какой автомат нужно заменить, а какой нет – непонятно, ведь, по словам Ивана Буракова, его специалисты перед тем, как предлагать замену автоматов, никакого обследования уже установленного оборудования не проводят.

«Лучше звонить в ЖЭС и уточнять»

В многоквартирных жилых домах есть два вида «автоматов» – общие и квартирные, пояснили Intex-press в КУРЭП «ЖРЭУ г. Барановичи». За общие отвечают ЖЭСы, за квартирные – сами жильцы. Обычно схема замены оборудования, за которое отвечают сами жильцы, выглядит так: специалисты коммунальных служб проводят техническое обследование электрооборудования, замечают какую-то проблему и сообщают о необходимости ее устранения жильцам.

Законодательство не запрещает привлекать для замены «автоматов» сторонние организации, в том числе частные. Но если их меняет ЖЭС, то стоимость работ по замене включается в жировку. Никакие договоры отдельно ни с кем не заключаются.

– Если происходит такая ситуация, самое простое – попросить человека назвать свои контактные данные, чтобы позвонить в ЖЭС и уточнять, направляли мы кого-то или нет, – отметили в ЖРЭУ.

Если человек начнет вилять, значит, он не тот, за кого себя выдает.

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