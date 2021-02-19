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Караник купил жене новый LEXUS в максимальной комплектации

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  • 19.02.2021, 15:38
  • 2,796
Караник купил жене новый LEXUS в максимальной комплектации

Стоимость такого автомобиля — почти $80 тысяч.

Владимир Караник купил жене новый LEXUS RX350 Luxury в максимальной комплектации, пишет телеграм-канал nexta.

Стоимость такого автомобиля составляет 200 тыс. рублей или 77 600$

Помните пресловутое дело врачей? Ведь следствие тогда не занялось верхушкой Минздрава, а предпочло найти козлов отпущения на нижних и средних уровнях. А теперь главные коррупционеры спокойно легализируют награбленные народные деньги.

Ведь для узурпатора лучше всего, когда на чиновника есть компромат и его в одночасье можно лишить всего. Тем более, когда имеешь дело с такими беспринципными исполнителями, как Караник.

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