Нефть «полилась» на планах Байдена начать переговоры с Ираном 3 19.02.2021, 15:49

Возвращение страны на рынок станет мощным фактором по снижению цены на «черное золото».

Взрывное ралли мировых цен на нефть, подбросившее котировки до максимальных за 13 месяцев уровней, споткнулось на биржах по обе стороны Атлантики, сообщает finanz.ru.

Фьючерсы на сорт Brent подешевели почти на 4% чуть больше чем за сутки на новостях о том, что администрация США предложила Ирану начать переговоры о возвращении к сделке по ядерной программе.

С отметки 65,5 доллара за баррель на утренних торгах в четверг цена Brent спикировала до 62,11 доллара на азиатской сессии в пятницу. Американский эталонный сорт WTI, стоивший 62,27 доллара накануне, провалился ниже 60-долларовой отметки.

На 12.39 мск рынок отыграл часть потерь, но остается в минусе относительно вчерашнего закрытия. Баррель Brent стоит 63,45 доллара (-0,75%), а WTI - 59,81 доллара (-1,2%).

Как сообщает Bloomberg, чиновники Джо Байдена официально предложили Ирану начать переговоры без предварительный условий с прицелом восстановить многостороннее соглашение, заключенное в 2015 году.

Сделка, которая разморозила иранские валютные резервы и открыла иранской нефти дорогу на мировой рынок, была отменена Дональдом Трампом в 2018 году.

Спустя год Иран снова оказался под нефтяным эмбарго: его добыча упала почти вдвое - с 3,8 до 2 млн баррелей в день, а экспорт практически обнулился. Если 2018-м Тегеран продавал за рубеж по 2 млн баррелей ежедневно, то в прошлом году - лишь 100-200 тысяч.

О планах вернуться в соглашение с Ираном Байден заявлял еще до выборов. Он предлагал «расширить и укрепить» сделку с помощью «дипломатии и союзников», и таким образом остановить дестабилизирующую активность» Исламской республики.

Возвращение Ирана на мировой нефтяной рынок сулит поставки в объеме до 2 млн баррелей в день в тот момент, когда спрос еще не восстановился после краха пандемии.

Быстро восстановить добычу Иран вряд ли сможет, но поставки увеличить способен почти моментально. По подсчетам FGE Energy, в танкерах, дрейфующих у побережья, Тегеран накопил 54 млн баррелей, а еще 60 млн - залито в наземные хранилища, емкости которых заполнены почти до отказа (на 85%). По данным Минэнерго США, Иран владеет 13% мировых запасов нефти.

Возвращение иранской нефти на рынок - это фактор, который способен остановить ралли котировок, констатирует старший стратег по сырьевым рынкам RBC Capital Markets Хелима Крофт.

Впрочем, «иранцам тоже придется постараться показать, что они прекратили нарушения сделки», добавляет она.

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