Чьи телефоны засекли на месте убийства Романа Бондаренко в вечер трагедии? 2 19.02.2021, 15:57

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Независимые расследования опровергают заявление прокуратуры.

18 февраля Генеральная прокуратура заявила, что возбудила уголовное дело по гибели Романа Бондаренко. Правда, об убийстве речи не зашло – в заявлении фигурирует часть 3 статьи 147, умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть по неосторожности. Причастности к эпизоду силовиков в прокуратуре якобы не установили, пишет «Трибуна».

Официальная проверка, державшая все в подвешенном состоянии и не сообщавшая никаких деталей, длилась больше трех месяцев. Собственно, и сейчас многого орган не сообщил. Возможно, им пригодилась бы информация от бывших коллег. Еще 27 января инициатива BYPOL, объединяющая силовиков, не желающих работать на Лукашенко, опубликовала собственную предварительную проверку по Бондаренко.

Роман умер 12 ноября прошлого года. Вечером предыдущего дня он был атакован и задержан неизвестными в Минске на площади Перемен, после чего транзитом через Центральное РУВД оказался в больнице скорой медицинской помощи с тяжелейшими травмами. Там, не приходя в сознание, 31-летний минчанин скончался. С помощью съемок эпизода быстро удалось выяснить, что среди тех, кто задерживал Бондаренко, были люди, очень похожие на председателя Белорусской федерации хоккея Дмитрия Баскова и инструктора по боевой подготовке СОБРа и многократного чемпиона мира по муайтай Дмитрия Шакуту.

BYPOL три недели назад привел новые факты о трагедии. Мы узнаем о пропаже важного документа, о том, что происходило с Романом в РУВД, и о представителях белорусского спорта, которые также могут быть замешаны в этой истории.

Что нового мы узнали от BYPOL о судьбе Бондаренко после задержания

Приведем несколько прямых цитат из расследования BYPOL.

– В 22:13 Романа Бондаренко задержали и погрузили в микроавтобус, в котором находились бойцы СОБРа. В 22:58 Бондаренко доставили в РУВД Центрального района уже сотрудники ОМОНа. Они занесли Романа в здание, держа за руки и за ноги, и положили под смотровое окно оперативного дежурного. Сообщив, что доставлен находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения мужчина, омоновцы быстро ушли из РУВД.

Ехать от Площади Перемен до РУВД машиной – это примерно три минуты. Романа почему-то везли 45 минут.

– В РУВД не проверили, в каком состоянии на самом деле находится Бондаренко, но через шесть минут вызвали ему скорую помощь как лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения. Однако затем милиционеры пытались привести Романа в сознание, чтобы заполнить анкету. И вот тогда они обратили внимание на то, что от задержанного не пахнет алкоголем. Это вызвало тревогу у сотрудников РУВД. Они принялись активно звонить в скорую, уточняя данные: алкоголем не пахнет, теряет сознание, ехать надо экстренно.

– Предварительная проверка в деталях описывает травмы Бондаренко. Если коротко: выжить с ними было практически невозможно. Важная деталь, которую и так все прекрасно знают, – в момент задержания Роман был трезв. В свидетельстве, которое выдали родственникам, в качестве причины смерти записано «Травматическое субдуральное кровоизлияние».

«Термин «травматическое» с точки зрения уголовно-правовой оценки факта смерти Романа прямо указывает на ее насильственный характер», – отмечают в BYPOL.

– По данным BYPOL, исчезло заключение медико-криминалистической экспертизы (устанавливает механизм причинения телесных повреждений), которую провели в лаборатории отдела общих экспертиз №3, располагающемся на Долгиновском тракте. Заключение пропало, когда его везли в отдел общих экспертиз №2 на улицу Кижеватова, 58е. В этой связи службой собственной безопасности данных отделов проводились тотальные обыски кабинетов с привлечением криминалистов, кинолога со служебной собакой, были изъяты видеоматериалы камер видеонаблюдения.

А что за фамилии, связанные со спортом?

Ранее в белорусских СМИ речь шла только о двух предполагаемых фигурантах событий на Площади Перемен – Баскове и Шакуте. Якобы последний задерживал Бондаренко, после чего Роман сначала оказался на земле, а затем в микроавтобусе силовиков.

При этом очевидцы сообщали, что компания, срезавшая ленты во дворе, была куда больше по составу. BYPOL утверждает, что с помощью карты геолокации и биллингов телефонов установил нахождение вечером 11 ноября в районе Площади Перемен в промежуток с 21:48 до 22:53 нескольких заметных лиц. Телефон Баскова, правда, с 20:57 до 23:17 был выключен, однако остальные части маршрута (компания преодолела чуть ли не полгорода) у него аналогичны с остальными.

Дмитрий Шакута. Аппарат бойца и многолетнего тренера силовиков, о котором сразу говорили в контексте трагических событий, давал сигнал из района атаки на Бондаренко с 21:57 до 22:25.

Наталья Эйсмонт. Геолокация мобильного телефона пресс-секретаря Лукашенко говорит о том, что он находился на Площади Перемен или рядом с ней с 21:50 до 22:53.

Ранее в сети появились записи телефонных разговоров, в которых очень знакомыми голосами обсуждали планы по срезанию БЧБ-лент во дворах Минска.

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Анна Эйсмонт. Мобильный ведущей спортивных новостей на БТРК и сестры мужа Натальи Эйсмонт также находился в районе Площади Перемен вечером 11 ноября. В 22:43 с телефона Анны зафиксирован звонок от соты, расположенной по адресу улица Щедрина, 83 – в непосредственно близости от места происшествия.

Анна уже успела прокомментировать информацию BYPOL. По ее словам, это фальсификация: в тот вечер она в прямом эфире вела выпуск спортивных новостей, а потому быть на площади Перемен не могла. Однако BYPOL не утверждает, что Анна находилась на месте событий в момент задержания Бондаренко, а технически онлайн на БТ оказаться позже на площади Перемен никак не мешал.

Эйсмонт уверяет, что не могла быть на площади Перемен из-за прямого эфира, но это не убеждает – биллинг логичен, от Макаенка ехать 15 минут

Павел Волчек. Экс-хоккеист «Юности» сейчас играет за одну любительскую команду с Александром Лукашенко, которую тренирует Басков. А человек, похожий на Волчека, ранее уже был замечен в компании человека, похожего на Баскова, за срезанием БЧБ-лент в других столичных дворах. В нахождение реального Волчека на Площади Перемен вечером 11 ноября мотивирует верить биллинг его мобильного телефона. В 22:25 на его номер поступил входящий звонок – это зафиксировала сота по улице Осипенко, 17/3.

Журналист Tribuna.com связался с хоккеистом, чтобы получить комментарий по поводу выхода расследования, ответ был таким: «Я не хочу с вами разговаривать».

Жанетта Волчек. Телефон жены тренера «Юниора» – психолога, родившейся в Челябинске – также находился в непосредственной близости от трагических событий с Бондаренко. В 22:26 с него был звонок супругу, что зафиксировала уже упомянутая сота на улице Осипенко.

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В отличие от официальных выводов, в расследовании BYPOL заявляется, что Бондаренко погрузили в микроавтобус сотрудников специального отряда быстрого реагирования, с 2016-го выделенный в войсковую часть 3032 в Минске. И это очередная структура, большую роль в создании которой на себя берет Лукашенко.

«Я принимал активное участие в формировании отряда, когда он только зарождался. Я ничего плохого не слышал о деятельности СОБРа, только положительное. Мы всегда мобилизовывали отряд для задержания и нейтрализации разного рода бандюганов и прочих», – заявлял он.

Возможность появления СОБРа на площади Перемен роковым вечером не сильно удивляет, если вспомнить, что Шакута не раз упоминался в открытых источниках как инструктор по боевой и специальной подготовке той самой в/ч 3032.

Среди названных BYPOL силовиков отряда, появившихся рядом с Бондаренко (это также подтверждается биллингом), есть прямо связанные со спортом имена. Самое яркое – боец-тяжеловес смешанного стиля Евгений Тимановский, имеющий звание мастера спорта по боксу. BYPOL предполагает, что это он перед погрузкой в бус зачем-то ударил Бондаренко головой об асфальт, что могло привести к необратимым последствиям.

Тимановский давно работает с Шакутой: еще в 2011-м был назван самим Шакутой бойцом его клуба «Шок», служил в в/ч внутренних войск 3214, где Шакута тоже был инструктором, а в СОБРе готовился под руководством Дмитрия к соревнованиям. Кроме того, намек на участие Тимановского в действе на площади Перемен уже был – в слитой записи голосов Шакуты и Баскова, достоверность которой tut.by подтвердил экспертизой. Там голос Шакуты произнес: «Когда телефон отдавали, Тяж говорит, я видел, там фонариком ему подсвечивали – подмолаживали» (что на языке силовиков значит избиение).

Tut.by нашел один из журналистских материалов о СОБРе с фото – там человек, которого портал идентифицировал как Тимановского, в один кадр попадает спиной, и на шлеме отчетливо видно слово «Тяж». Еще несколько источников подтвердили, что это давняя кличка бойца.

Еще один представитель СОБРа из единоборств – Олег Буйкевич, мастер спорта по рукопашному бою. По данным BYPOL, его телефон тоже запеленгован в районе Площади Перемен 11 ноября, более того, дважды он связывался с Тимановским. А в 2012-м Буйкевич и Тимановский даже встречались на ринге – выиграл второй.

Также среди якобы присутствовавших на Площади Перемен собровцев называется Роман Савенко. Он в 2019-м упоминался как боец, представляющий СОБР, но начинал вообще-то в футболе – в 2010-м, когда будущему силовику было всего 16, являлся стабильным игроком в команде «Дружба-Барановичи», по сути, фарм-клубе «Барановичей», выступавшем в чемпионате Брестской области. Однако профессионалом Савенко не стал – перепрофилировался и сделал карьеру в военной системе.

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