Ученые нашли у берегов Британии впечатляющие сокровища викингов 19.02.2021, 16:15

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иллюстрационное фото

Находка состоит из золота, серебра и других драгоценных предметов.

На острове Мэн в Ирландском море у берегов Британии нашли золотые и серебряные сокровища викингов. Об этом сообщает организация Национальное наследие острова Мэн MNH, пишет korrespondent.net.

"Знаменательная находка состоит из золотого кольца, массивной серебряной броши, по крайней мере одной серебряной повязки и других находок, скрытых около 950 года нашей эры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кладоискательница Кэт Джайлз нашла сокровища еще в конце 2020 года. Она передала найденные артефакты в MNH.

Специалисты организации исследовали место находки, изучили найденные предметы и в феврале этого года присвоили им статус сокровищ.

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