Муж Екатерины Андреевой о встрече с женой: Ей дает силы уверенность в том, что правда на ее стороне 19.02.2021, 16:27

Екатерина Андреева и Игорь Ильяш

Игорю Ильяшу удалось встретиться с женой после озвучивания приговора.

18 февраля журналисткам "Белсата" Екатерине Андреевой и Дарье Чульцовой присудили два года колонии за стрим с "Площади Перемен". Мужу Андреевой, журналисту Игорю Ильяшу, удалось встретиться с женой после озвучивания приговора. Как прошло первое за три месяца свидание и как держится Екатерина, Игорь Ильяш рассказал в прямом эфире Еврорадио:

Не утратила уверенности в себе

- У неё очень хорошее настроение. Это может показаться парадоксальным, но действительно так. Ей даёт силы для позитива уверенность в том, что она всё делает правильно, что правда на её стороне. Не только в этом уголовном деле, это естественно, а правда в её выборе жизненного пути. В тех принципах, которые она отстаивает. Это преследование не было случайным. Она не шла в магазин и её случайно арестовали.

Катя сознательно понимала, что за журналистскую деятельность в Беларуси она может попасть под уголовное преследование. То есть это был сознательный риск, выбор. Она рискует своей свободой, здоровьем, чтобы отстаивать свои принципы. И эта уверенность даёт ей силы.

Смеялись и шутили

Мы не виделись три месяца. И я, конечно, за это время много раз прокручивал в голове, как будет выглядеть первая встреча после такой разлуки. Мне почему-то казалось, что это будет выглядеть как в книге Солженицына "В круге первом". Очень сильный эпизод свидания, драматический и трагический. На самом деле реальность не соответствовала этим соображениям. Мы большую часть этого свидания смеялись и шутили. Не было какой-то неловкости, что вот не видел любимого давно и не знаешь, с чего начать разговор. Как будто не виделись час и продолжили какой-то разговор, который вели до этого.

Обсуждали фактически какие-то бытовые вопросы, как мы чувствуем себя, как наше окружение. Мы не обсуждали вопрос выбора нашего, ничего такого мудрого, драматического не было. Почему мы сделали такой выбор? Почему она находится под стражей? Что нас ждёт дальше? Для нас эти вопросы настолько очевидны, что мы даже это не проговаривали. Мы раньше или позже будем вместе и будем счастливыми.

Мы не питали иллюзий

Шока от приговора у нас не было. Это не стало неожиданностью, мы не питали иллюзий. Мы поняли, что будет такой приговор, когда прокурор озвучила это требование.

Катя мне передала через адвоката, что два года для неё не страшны, она не боится. Она как раз читает сейчас "В круге первом" и говорит, что "вот люди за свои убеждения сидели по 10-25 лет, выходили и не отказывались от принципов". Мы всё это переживём, правда на нашей стороне.

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