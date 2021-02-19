Эффективность Moderna и Pfizer-BNT против симптомов и госпитализации: первые оценки из США 19.02.2021, 16:33

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Авторы сравнивали показатели у 31 069 человек, которые получили хотя бы одну дозу любой вакцины.

Американские медики оценили эффективность РНК-прививок Moderna и Pfizer-BNT в предотвращении симптомов COVID-19 уже не по клиническим испытаниям, а в реальных условиях массовой вакцинации населения США. Препринт (еще не проверенный рецензентами отчет) доступен на сервере medRxiv, пишет liga.net.

Отчет составляли специалисты сети Mayo Clinic при помощи программной платформы на основе искусственного интеллекта от компании nference. Алгоритмы последней позволяют синтезировать разрозненные биомедицинские данные для анализа и делать их пригодными для вычислений.

Выборка сделана из привитых на первом этапе (между 1 декабря 2020 года и 8 февраля 2021-го) медиков и жителей учреждений длительного ухода в штатах Аризона, Флорида, Миннесота и Висконсин.

Авторы сравнивали показатели у 31 069 человек, которые получили хотя бы одну дозу любой вакцины, и точно такого же количества невакцинированных (соответствовали предрасположенности на основе демографических данных, местоположения и количества ранее сделанных ПЦР-тестов).

"8041 человек получил обе дозы и подвергался риску заражения как минимум 36 дней после первой дозы. Введение двух доз было на 88,7% эффективным в предотвращении инфекции с началом по крайней мере через 36 дней после первой дозы", – пишут они.

В группе "вакцина" за установленный период инфекцию подхватили 263 человека (0,85%), среди непривитых – 661 (2,11%).

Кроме того, вакцинированные, которым затем поставили диагноз COVID-19, имели значительно более низкие показатели двухнедельной госпитализации, чем невакцинированные больные. Среди заболевших в группе "вакцина" 7 человек были отправлены в больницу, среди непривитых – 217.

Вывод авторов однозначен: результаты исследования "демонстрирует реальную эффективность вакцин в снижении частоты инфицирования SARS-CoV-2 и тяжести COVID-19 среди лиц с самым высоким риском заражения".

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