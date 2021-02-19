«В школе требуют предоставить паспортные данные учеников, это законно?» 7 19.02.2021, 16:51

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Мнение юриста.

«В школе требуют предоставить подробные сведения обо всех учащихся в целях «использования данных в управленческой деятельности». В частности — идентификационный номер и паспортные данные. Насколько это законно?», — спрашивает ex-press.by жительница Жодино.

На вопрос отвечает юрист и правозащитник Олег Мацкевич:

— Сведения, которые директор школы приказом требует предоставить от классных руководителей, относятся к разряду персональных данных.

Так, Законом «Об информации, информатизации и защите информации» установлено, что персональные данные — это основные и дополнительные персональные данные физического лица, подлежащие в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь внесению в регистр населения, а также иные данные, позволяющие идентифицировать такое лицо. Среди прочих персональных данных идентификационный номер является основным идентифицирующим элементом (ст. 2 Закона «О регистре населения»).

Правовое регулирование информационных отношений осуществляется на основе установления ограничений распространения и (или) предоставления информации только законодательными актами Республики Беларусь, защиты информации о частной жизни физического лица и персональных данных; обеспечения безопасности личности, общества и государства при пользовании информацией и применении информационных технологий.

Информация о частной жизни физического лица и персональные данные относятся к информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено (ст. 17 Закона «Об информации, информатизации и защите информации»).

Согласно ст. 18 Закона «Об информации, информатизации и защите информации») никто не вправе требовать от физического лица предоставления информации о его частной жизни и персональных данных, либо получать такую информацию иным образом помимо воли данного физического лица, кроме случаев, установленных законодательными актами Республики Беларусь.

Сбор, обработка, хранение информации о частной жизни физического лица и персональных данных, а также пользование ими осуществляются с письменного согласия данного физического лица, если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь. Порядок получения, передачи, сбора, обработки, накопления, хранения и предоставления информации о частной жизни физического лица и персональных данных, а также пользования ими устанавливается законодательными актами Республики Беларусь.

Создаваемая «база данных учащихся» на языке права именуется информационной системой. Сохранение и неразглашение информации о частной жизни физических лиц и персональных данных, содержащихся в информационных системах, является легитимной целью защиты информации (ст. 27 Закона «Об информации, информатизации и защите информации»).

Меры по защите персональных данных от разглашения должны быть приняты с момента, когда персональные данные были предоставлены физическим лицом, к которому они относятся, другому лицу, либо когда предоставление персональных данных осуществляется в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь. Субъекты информационных отношений, получившие персональные данные в нарушение требований настоящего Закона и иных законодательных актов Республики Беларусь, не вправе пользоваться ими.

В настоящее время не существует законодательных актов Республики Беларусь, которые бы позволяли требовать от родителей предоставления информации о частной жизни и персональных данных их и их детей, либо получать такую информацию иным образом помимо их воли. При отсутствии согласия родителей на предоставление персональных данных они не могут собираться. Даже если есть такой «грозный» документ, как приказ директора средней школы.

Кроме того, перед тем, как дать согласие на сбор персональных данных своих детей, родителям следует задуматься о том, в какой такой «управленческой деятельности» эти сведения будут использоваться. Да и меры по защите этих собранных данных от передачи третьим лицам и незаконного использования абсолютно никаким образом не прописаны и не могут быть гарантированы.

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