Вдова Тарайковского о решении СК не возбуждать уголовное дело: Все равно правосудие восторжествует

Вдова Тарайковского о решении СК не возбуждать уголовное дело: Все равно правосудие восторжествует8
- 19.02.2021, 17:03
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Семья Героя Беларуси намерена идти до конца.
Сегодня стало известно, что возбуждать уголовное дело по факту смерти Александра Тарайковского не будут. По версии следствия, силовики «действовали по закону» и использовали «нелетальное оружие». Семья будет обжаловать отказ в возбуждении уголовного дела. «Рано или поздно все равно правосудие восторжествует, я надеюсь», — говорит tut.by вдова Елена Герман.
— Следующий наш шаг — ознакомление с материалами проверки. Затем мы будем обжаловать отказ в возбуждении уголовного дела по факту гибели Александра, — рассказала адвокат семьи Альвина Мингазова.
Она отметила, что пока не получала никаких официальных уведомлений о результатах проверки по факту гибели Александра Тарайковского.
— Я слежу за новостями, смотрю, какие приговоры выносят, наверное, где-то я и была готова, что дело не будет возбуждено, хотя верила и надеялась. Рано или поздно все равно правосудие восторжествует, я надеюсь, — сказала Елена Герман, гражданская жена Александра.
Елена отмечает, что примерно спустя два месяца после гибели Александра в помещениях, где они работали, провели обыск.
— Мы писали письмо, чтобы наше дело взяла под контроль Генеральная прокуратура. Но пришли какие-то отписки. И буквально на днях позвонил следователь и вернул телефон, деньги, карточки, ключи — все, что у Александра было с собой.
Елена отмечает, что к ней по-прежнему на улице подходят незнакомые люди и спрашивают, чем могут помочь.
— Нас не забывают, подходят на улице и говорят: «Вот мы вас узнали, знаем о вашем горе». Спрашивают, нужна ли какая-то помощь. Но чем тут поможешь?
По данным следствия, Александр Тарайковский находился в состоянии «сильного опьянения». Елена отмечает, что из дома он уходил трезвым, о том, что он был пьян, ранее ей не сообщали.
Как говорится в сообщении СК, 10 августа около 23 часов возле станции метро «Пушкинская» Александр отделился от толпы протестующих и, «несмотря на многочисленные предупреждения сотрудников правоохранительных органов, направился в их сторону».
10 августа возле станции метро «Пушкинская» погиб Александр Тарайковский. Его последние минуты жизни попали на видео, и эти кадры опровергли первоначальную версию МВД, которая звучала так: «10 августа, около 23.00, в ходе массовых беспорядков в Минске на ул. Притыцкого толпа строила баррикады для блокирования движения. В ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью».
На съемке видно: у Александра нет ничего в руках, и он падает на землю после ранения в грудь.