Рекордное число банков отказались вести бизнес в РФ, сдав лицензии 3 19.02.2021, 17:32

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Число иностранных банков в России упало до минимума за 15 лет.

«Генеральная уборка» в банковском секторе, запущенная Центробанком РФ еще в 2013 году, продолжается. И за это время рекордное число банков добровольно сдали регулятору лицензию на осуществление банковских операций, уйдя с рынка. Только в прошлом году ЦБ аннулировал 9 лицензий. Годом ранее таких случаев было всего два, сообщает sprotyv.info.

В отличие от отзыва лицензии, когда банк прекращает деятельность по решению ЦБ, аннулирование происходит по инициативе самих банкиров.

В общей сложности в 2020 году по регуляторным основаниям с рынка ушли 16 кредитных организаций — на 43% меньше, чем в 2019 году. В 2017 году ЦБ отозвал 51 лицензию, в 2018 году — 63 лицензии, в 2019 — 31 лицензию.

Еще 13 участников рынка прекратили самостоятельную деятельность в результате реорганизаций. В наступившем году 33 российских кредитных организации рискуют потерять лицензию, прогнозирует эксперты.

Индекс здоровья российского банковского сектора, отражающий долю банков, которые не допустят дефолта в течение ближайших 12 месяцев, на 1 января составлял 91%.

«Возврату сектора на докризисную траекторию развития препятствуют не только последствия пандемии, но и сформировавшиеся в прошлом году новые негативные тренды, такие как отток средств населения со срочных вкладов», — отмечают эксперты.

Среди банков, добровольно сдающих лицензии, — в том числе крупные иностранные игроки, сворачивающие свое присутствие в России на фоне рецессии, сжатия рынка и санкций.

В 2019 году из России ушел Danske Bank, в мае 2020-го Mordan Stanley сдал ЦБ лицензии на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности, в декабре об уходе с российского рынка объявил Nordea Bank Abp — крупнейший по активам банк Северной Европы.

На начало 2020 года число иностранных банков в России упало до минимума за 15 лет: из 119 кредитных организаций с долей иностранного капитала выше 50%, работавших на российском рынке до оккупации Крыма, осталось всего 75.

Еще в 62 банках иностранцам принадлежит меньше половины капитала — это минимум с 1990-х годов.

Общее число банков с зарубежными акционерами снизилось до минимума с 2005 года — 137.

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