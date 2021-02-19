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Светлогорск против беззакония и лжи

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  • 19.02.2021, 17:47
Светлогорск против беззакония и лжи

В городе развевается много бело-красно-белых флагов.

В Беларуси продолжаются акции против узурпатора.

- Светлогорск против беззакония и лжи! - пишет телеграм-канал "Хартии-97".

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