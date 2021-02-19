В Бельгии заметили первый положительный эффект от вакцинации 19.02.2021, 18:08

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На прошлой неделе прирост новых заражений снизился в разы.

В органах здравоохранения Бельгии заметили существенное улучшение ситуации с коронавирусом в домах престарелых, что связывают с вакцинацией. Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Brussels Times, об этом на брифинге сообщил спикер Стефен ван Гухт.

"Это первый сигнал о том, что вакцина делает свою работу. Это наш мощный союзник в борьбе с эпидемией, и мы постепенно начинаем видеть результат", - сказал он.

На прошлой неделе прирост новых заражений снизился в разы: с 4,5 случаев на 1000 жителей до 2,9 во Фландрии, с 3 до 2,4 на 1000 жителей - в Валлонии, а в Брюсселе - с 4,7 до 1,7 на 1000 жителей.

Количество госпитализаций с коронавирусом жителей домов престарелых за неделю снизилось на 29%, уменьшается также количество летальных случаев.

Жители и персонал домов престарелых - одна из первых категорий, наряду с медиками, которые получили доступ к вакцине в Бельгии.

Ожидается, что уже в марте прививки станут доступными для более широкого круга людей, а к сентябрю 2021 смогут провакцинироваться 70% взрослого населения.

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