В Польше заявили о третьей волне COVID-19 3 19.02.2021, 18:32

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Фото: PAP

Об этом заявил министр здравоохранения Польши.

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельський заявил 19 февраля в программе Tłit на портале Wirtualnа Polskа, что в Польше сейчас третья волна коронавируса.

"Это не какое-то явление, которое нас ждет в будущем, у нас уже есть третья волна COVID-19. Вопрос не "или", а "каких масштабов" она будет. Будет ли это повторение ситуации, которая была у нас в ноябре. Будет ли перейдена граница в 30 тыс. заболевших в сутки или это будет меньшая волна", – сказал Недзельський.

Недзельський подчеркнул, что только социальная дисциплина может помешать третьей волне коронавируса "побить" суточный уровень числа новых заражений в ноябре прошлого года (до 30 тыс. подтвержденных случаев), в частности соблюдение дистанции и ношение масок.

28 января Недзельский сообщал о продлении карантина в Польше до 14 февраля, но с некоторыми исключениями. В стране разрешили открыть магазины в торговых центрах, а также галереи, музеи и библиотеки. Они должны работать с соблюдением противоэпидемических норм. В то же время, театры, кинотеатры и общественные центры останутся закрытыми. Рестораны и кафе могут работать только навынос.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

19 февраля 2021 года Минздрав Польши сообщил о 8 777 новых и подтвержденных случаев заражения коронавирусом, более всего в Мазовецком воеводстве – 1427. 241 человек умер от COVID-19 или и сопутствующих заболеваний.

Mamy 8 777 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (1427), śląskiego (829), pomorskiego (787), warmińsko-mazurskiego (732), wielkopolskiego (676), kujawsko-pomorskiego (601), dolnośląskiego (554), małopolskiego (548), łódzkiego (495), — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) February 19, 2021

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