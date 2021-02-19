Выдвижение Зеленского на второй президентский срок поддерживают 27,9% украинцев 4 19.02.2021, 19:03

Фото: president.gov.ua

Социологи также рассказали, как украинцы голосовали бы на ближайших президентских выборах.

Выдвижение Владимира Зеленского на второй президентский срок в 2024 году поддерживают 27,9% украинцев, а не поддерживают – 57,1%, говорится в результатах опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии и центром Socis. Еще 8,2% опрошенных на такой вопрос ответили, что до следующих выборов пока много времени. Трудно ответить на этот вопрос 6,7%, передает zn.ua.

В то же время если бы президента выбирали в ближайшее время, то за Зеленского готовы проголосовать 25,6% респондентов, которые уже определились и пойдут на выборы. Петр Порошенко получил бы 19,4% голосов.

За Юлию Тимошенко готовы проголосовать 11,7% опрошенных, а за Юрия Бойко - 11,1. Игоря Смешко готовы поддержать 8,2%. Владимир Гройсман получил бы 5,5% голосов. За Олега Ляшко проголосовали бы 3,8% граждан, за Виктора Медведчука - 3,5%. Анатолия Шария готовы поддержать 2,6% опрошенных, Виталия Кличко - 1,3%.

график: socis

Кроме того, если бы во второй тур прошли Зеленский и Порошенко, то действующий президент получил бы 56,4% голосов, а бывший глава государства - 43,6%. В случае выхода во второй тур Порошенко и Бойко, то первый получил бы 52,7%, второй - 47,3%. Если бы во втором туре участвовали Зеленский и Бойко, то победил бы действующий президент с 61,3% голосов. За Бойко в таком случае проголосовали бы 38,7%.

график: socis

Исследования проводились с 11 по 16 февраля методом телефонного интервью CATI (computer-assisted telephone interviews) по всей территории Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типу поселения (город/село) и разделения страны на регионы. Всего опросили 3000 респондентов - по 1500 каждый из центров. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал) составляет +/- 1,8%.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».