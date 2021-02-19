«С ветром весенним впустить перемены!» 1 19.02.2021, 20:03

фото: tut.by/reuters

Пинчанка написала стихотворение о грядущих в стране событиях.

Ганка з-пад Пiнску написала стихотворение о грядущих в стране событиях.

Стихотворение опубликовал телеграм-канал «Баста!»

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА

Весна на пороге, пора просыпаться!

К Пасхе успеть в доме нашем убраться.

Вывести плесень, смести паутину,

С прелестным пейзажем повесить картину.

Час закатать рукава для работы!

Прямо сейчас, а не ждать до субботы.

Вытряхнуть старые тряпки из шкафа,

Дырявую шапку и ржавую бляху.

Мокрою шваброй проехать по стенам,

Щели задраить монтажною пеной.

С хламом и грязью пора распрощаться,

Хватит в вонючей пыли задыхаться.

Дустом засыпать ходы тараканьи

Тапком по нечисти, без колебаний.

Настежь открыть в доме окна и двери

С ветром весенним впустить перемены!

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