ЦБ РФ распродает золотой запас впервые за 13 лет 1 19.02.2021, 20:19

2,648

В январе из хранилищ центробанка ушло еще как минимум две тонны золота.

Банк России впервые за 13 лет фиксирует сокращение запасов физического золота в международных резервах.

По итогам января хранилища ЦБ РФ похудели еще как минимум на две тонны драгметалла, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статистику регулятора.

Начав месяц с 73,9 млн унций к его концу центробанк отчитался о наличии 73,8 млн.

Точный объем сделок установить невозможно: в статистике ЦБ вес золота округляется до одного знака после запятой. 100 тысяч унций (максимально возможный объем продажи) примерно равен 4 тоннам слитков, отмечает «Интерфакс».

Золото покидает ЦБ в третий раз за последние семь месяцев. Ранее сокращение запасов у России на 40 тысяч унций зафиксировал МВФ. Сделки состоялись в июле (на 10 тысяч унций) и в сентябре (на 30 тысяч).

Относительно июля золотой запас ЦБ РФ мог похудеть уже на 140 тысяч унций, или 5,6 тонны, следует из данных МВФ и статистики регулятора.

Последний раз золотой запас России сокращался в 2007 году - на 1,2 тонны в первом квартале.

Начиная с 2008-го года ЦБ упорно приобретал слитки и за это время нарастил запасы в 5 раз. Начав с 20-30 тонн в квартал, он удвоил скорость покупок в 2014 году, когда аннексия Крыма вызвала шквал санкций Запада.

В 2018 году Россия вышла на 6-е место в мире по размеру золотого запаса, обогнав Китай, а в 2020-м - вплотную приблизилась к Франции, у которой в резервах 2,436 тысячи тонн (против 2,295 тысячи тонн у РФ).

Золото является «100-процентной защитой от правовых и политических рисков», объяснял в августе 2018 года первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин: физические слитки невозможно арестовать, как, например, валюту, которую ЦБ хранит на депозитах в иностранных банках, или ценные бумаги, которые также размещены в депозитариях за рубежом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».