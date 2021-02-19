Ход конем 5 Богдан Нагайло

19.02.2021, 21:53

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Богдан Нагайло

фото: hromadske.ua

Чем закончится схватка Зеленского и Медведчука?

Начало нового года во внутренней политике Украины характеризовалось турбулентностью, неожиданностями и перекройкой линии фронта. А у украинского президента Владимира Зеленского, оказавшегося под давлением со многих сторон, похоже, открылось второе дыхание: он решил отстоять свою позицию и вести борьбу с противниками.

Неожиданный запрет украинским руководством трех пророссийских телеканалов, связанных с близким соратником и поверенным президента России Владимира Путина в Украине, олигархом и нардепом Виктором Медведчуком, стал топовой новостью в начале феврале. Но все гораздо сложнее.

В первые недели 2021 года в Украине произошли неожиданные события, которые, по сути, изменили ситуацию и породили больше вопросов, чем ответов. Открылись новые возможности, однако были также выявлены значительные проблемы и опасности.

Украинские и зарубежные эксперты уже говорят, что наступил поворотный момент и проявился другой Зеленский, более жесткий и напористый. Они приходят к выводу, что он более четко проявил свою позицию и подал сигнал (что бы там не говорили скептики и недоброжелатели) — он хочет, чтобы его считали настоящим защитником независимости и демократии Украины — что он готов отстаивать свои позиции и противостоять оппонентам в открытом политическом соревновании.

Вот лишь некоторые из событий последних недель, которые сформировали контекст и более широкие факторы. Во-первых, по мере того, как доверие к президентской партии Слуга народа падает, а ее статус как фракции большинства в парламенте подрывается, опросы демонстрируют неуклонный рост поддержки пророссийских сил, в частности, ОПЗЖ.

Считающиеся представителями российской пятой колонны не только различными «патриотическими» силами, но и открыто президентским лагерем, Медведчук и его партнеры не скрывали своего презрения к Зеленскому, особенно в контролируемых ими СМИ. Он разочаровал их, потому что не оказался мягким по отношению к России и ее агрессии против Украины, как на то надеялись или подозревали. Не колебался он и в продвижении интеграции Украины в евроатлантические структуры.

Зеленский также оказался раздражителем и препятствием для сил, непосредственно связанных с коррупцией, таких, как изгой-олигарх Игорь Коломойский, или потенциальные монополисты в энергетической сфере, беглец Дмитрий Фирташ и Ринат Ахметов, популист и ветеран политики Юлия Тимошенко, или его наиболее четко определенный политический противник и самопровозглашенный лидер «патриотических» сил, бывший президент Петро Порошенко.

Стремясь разрушить политический имидж Зеленского, пророссийские силы пытаются представить себя единственной «украинской» партией мира и примирения с Россией. Медведчук еще больше разозлил Зеленского, позволив Москве использовать себя в качестве самозваного посредника в чувствительном вопросе об освобождении украинских политических заложников из оккупированных Россией территорий, как это было и при Порошенко. В действительности он усложнял и блокировал, а не способствовал решению вопросов.

Непокорные агенты Коломойского из парламентской фракции Слуга народа, в особенности Александр Дубинский и Максим Бужанский, которые, по сути, возглавляли значительную группу из 25 и более человек, были не только помехой, но и ослабляющим фактором.

В последние недели они унижали президента Зеленского тем, что не отдали свои голоса, де-факто вступив в союз с политическими оппонентами его фракции, и дважды блокировали назначение его кандидата на должность главы министерства энергетики — индивидуалиста и патриотического технократа Юрия Витренко, который организовал историческую победу украинского Нафтогаза над российским Газпромом в конце 2019 года. В этом месяце, бросив вызов Коломойскому, Зеленский добился исключения Дубинского из своей фракции.

Зеленский, несомненно, в прошлом месяце был воодушевлен инаугурацией Джо Байдена на пост нового президента США (чья команда подчеркнула свою решительную поддержку Украины) и уходом со сцены его проблематичного предшественника. Ему также было хорошо известно, что накануне этого события правительство США ввело санкции против семи украинцев, обвиняемых во вмешательстве России во внутреннюю политику США, среди них был и Дубинский.

2 февраля Зеленский сделал ход конем. Он ввел пакет санкций, выдвинутых Советом национальной безопасности и обороны, заблокировав несколько СМИ — 112 Украина, ZIK и Newsone, которые неоднократно обвинялись в распространении пророссийской пропаганды. Хотя формально они принадлежат депутату Тарасу Козаку, считается, что их настоящий собственник — его партнер, Виктор Медведчук.

Зеленский подчеркнул, что хоть он и решительно поддерживает свободу слова, но не допустит «пропаганды, финансируемой страной-агрессором».

Руководитель СБУ заявил: «Существует большая разница между свободой слова и откровенной антиукраинской риторикой. Свобода слова заканчивается, когда появляются признаки посягательства на территориальную целостность и суверенитет Украины». США и многие другие западные государства поддержали действия Зеленского, а многие внутренние обозреватели заявили, что эти действия давно назрели.

С другой стороны, неудивительно, что пророссийские силы осудили этот шаг как посягательство на свободу выражения и обратились в Верховный суд страны. С учетом коррупции, все еще присущей правовой системе Украины — президент в настоящее время находится в разгаре безобразной борьбы с главой Конституционного Суда — исход их апелляции все еще не определен, и в этой связи Зеленский явно пошел на большой риск.

Действия Зеленского вызвали большой общественный резонанс, который, конечно же, раздувается СМИ, особенно теми, кто не очень благосклонно к нему настроен. Олигархи Коломойский, Ахметов и Порошенко также контролируют телеканалы, критикующие Зеленского.

Кроме того, бывший близкий политический партнер президента Дмитрий Разумков, который является влиятельным спикером украинского парламента, показывает, что у него есть свои политические амбиции. В последние недели он выступал против Зеленского по ряду вопросов, в том числе по поводу санкций, наложенных на пророссийские телеканалы.

Оценивая последствия, политолог Петр Олещук, преподающий в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, отмечает, что санкции нанесли значительный удар информационному влиянию России в Украине. Они не только создадут проблемы для пророссийских сил в продвижении своих идей и политических представителей, но и обострят разногласия между ними.

Аналитик также предполагает, что гамбит Зеленского также частично выбьет почву из-под ног оппонентов в «патриотическом» лагере, особенно среди сторонников Петра Порошенко.

Как говорит Олещук, «в настоящее время многие украинцы испытывают когнитивный диссонанс. В конце концов, в нашем обществе давно бытует мнение, что Зеленский был пророссийским политиком. Но после того, как он заблокировал каналы Медведчука, у многих из тех, кто ненавидит Зеленского, разрушилась картина мира. И теперь умеренно патриотичные граждане Украины по крайней мере начнут внимательно присматриваться к президенту».

Эксперт по Украине и бизнес-аналитик Тимоти Эш говорит, что «жребий брошен», и теперь важно, как на это отреагирует Путин. И если уж на то пошло, то теперь мы увидим, насколько велика поддержка западных партнеров Зеленского.

Тем не менее украинские эксперты делают акцент на внутренних последствиях происходящего. Изменят ли эти события, как выразился журналист Сергей Лещенко, «баланс политической власти?»

Пока рано говорить об этом, но результаты последних опросов в Украине весьма показательны и вызывают беспокойство. Согласно первому опросу об отношении к закрытию пророссийских каналов, опубликованному 10 февраля, 49% респондентов поддержали санкции, а 41% — нет.

Но еще более показательными являются последние опросы, проведенные до того, как Зеленский выступил против пророссийских телеканалов. Это свидетельствует о последних тенденциях в общественном мышлении и приверженности к потенциальным кандидатам в президенты. Если бы выборы были проведены сейчас, то Зеленский по-прежнему был бы первым — с рейтингом 23,1% среди тех, кто уже определился, за которым следует почти 20% поддержки пророссийского представителя Юрия Бойко и около 18% — для Порошенко.

Но картина тревожно отличается, когда речь заходит о поддержке политических партий, где опросы показывают, что 25,7% тех, кто голосовал и сделал свой выбор (16% всех респондентов) поддерживают ОПЗЖ; 20,1% (11,9%) поддержка Европейской солидарности Порошенко; 16,6% (14,2%) поддержка Слуги народа и 10,8% (8,2%) поддержка Батькивщины Юлии Тимошенко.

Кроме того, согласно результатам опроса, проведенного 2−3 февраля, 63% поддерживают идею роспуска парламента и досрочных выборов, в то время как 30% не поддерживают. За последние два месяца поддержка досрочных парламентских выборов увеличилась с 58% до 63%.

И есть еще и плохие новости, поскольку 76,5% украинцев считают, что ситуация в стране развивается в неправильном направлении. Около 69% называют экономическую ситуацию плохой, а 32% ожидают, что она ухудшится; более 90% украинцев считают коммунальные тарифы высокими, а 70,4% говорят, что усилия страны по борьбе с COVID-19 оказались безуспешными.

Итак, ситуация нестабильна, непредсказуема и уязвима к манипуляциям.

Богдан Нагайло, «Новое время»

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