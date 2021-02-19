В регионах Беларуси продолжаются вечерние протесты 19.02.2021, 22:02

Фотофакт.

В Гомеле Фестивальный призывает милицию, прокуроров и судей перейти на сторону народа.

Борисов вышел с национальными флагами.

Акция солидарности с Катериной Борисевич и Артемом Сорокиным в Жодино.

Фото опубликовал телеграм-канал «Хартия-97».

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