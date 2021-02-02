Байден отреагировал на военный переворот в Мьянме 2.02.2021, 8:03

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джо байден

Совбез ООН также анонсировал экстренные консультации.

Президент США Джозеф Байден сообщил, что Вашингтон пересмотрит санкционный режим в отношении Мьянмы (прежнее название - Бирма - Ред.), где произошел госпереворот, а глава МИД Аун Сан Су Чжи и другие представители руководства страны были захвачены военными. Соответствующее заявление размещено на сайте Белого дома, передает dw.com.

"Соединенные Штаты отменили санкции в отношении Мьянмы в минувшее десятилетие в связи с ее прогрессом на пути к демократии", - напомнил глава американского государства. "Обращение этого прогресса вспять потребует немедленного пересмотра наших законов о санкциях и санкционных органах с последующим принятием соответствующих мер", - предупредил Байден.

Вашингтон считает, что задержание главы правящей партии Мьянмы - Национальная лига за демократию, государственного советника и фактического лидера страны Аун Сан Су Чжи, президента Мьянмы Вин Мьина и других членов политического руководства является прямой атакой на "переход страны к демократии и верховенству права".

США: международное сообщество должно оказать давление на военных

Международное сообщество должно оказать давление на военных в стране, чтобы они немедленно отказались от захваченной ими власти, освободили задержанных, сняли все ограничения в области телекоммуникаций и воздержались от насилия в отношении мирного населения, подчеркнул президент США.

Представитель американской администрации позднее сообщил агентству Reuters, что запущены внутренние консультации на высоком уровне, чтобы обеспечить ответ "всего правительства" Соединенных Штатов на произошедшее в Мьянме. Кроме того, планируется обсуждение дальнейших шагов американского руководства с членами Конгресса США.

Совбез ООН анонсировал экстренные консультации

Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки сообщила на брифинге, что США провели серию "интенсивных" обсуждений с союзниками. Серьезную озабоченность ситуацией в Мьянме выразил также Всемирный банк.

Между тем Совет Безопасности (СБ) ООН 2 февраля проведет экстренные консультации, посвященные последствиям госпереворота в этой стране. Об этом завила на пресс-конференции постпред Великобритании при этой всемирной организации Барбара Вудворд. Лондон председательствует в СБ ООН в феврале.

В Мьянме введено чрезвычайное положение

По одному из каналов национального телевидения в Мьянме в ночь на 1 февраля было зачитано заявление путчистов о том, что в стране вводится чрезвычайное положение. Военные объявили, что берут власть в свои руки на срок в один год.

Политическая обстановка в стране в минувшие дни, по оценкам экспертов, была очень напряженной. Влиятельные представители вооруженных сил, в частности, утверждали, что результаты парламентских выборов в ноябре 2020 года были сфальсифицированы.

Согласно официальным результатам этих выборов, партия Аун Сан Су Чжи - Национальная лига за демократию - одержала убедительную победу, набрав более 70 процентов голосов.

Критика в адрес Аун Сан Су Чжи

С 1962 года на протяжении нескольких десятилетий формой правления в стране была военная диктатура. Демократические преобразования начались в Мьянме в 2011 году.

Аун Сан Су Чжи - лауреат Нобелевской премии мира, 15 лет она провела под домашним арестом. Ранее она считалась символом демократических преобразований в стране. Однако в последнее время главу МИД все чаще подвергали критике. Одним из поводов послужила сдержанность Аун Сан Су Чжи в вопросе нарушения прав мусульманского меньшинства - рохинджа.

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