«Нас не остановить!»: минские районы встали на защиту национального флага 2.02.2021, 8:28

Дерзкие акции прошли по всей столицы.

Вчера вечером минчане из многих микрорайонов вышли на акции против диктатуры и в защиту национального флага, сообщает телеграм-канал «Баста!».

В Сенице вышли на дворовой марш! «Нас не остановить!», — скандировали участники акции

«Гэта наша краіна! Гэта наш сцяг!», — передают партизаны из Бреста.

«За Беларусь - без дыкататуры!», — заявляют минчане из Кунцевщины.

Район можно украшать в БЧБ цвета, если просто подкрасить лампочку.

Жители столичной Грушевки напоминают про оригинальный метод, как украсить город.

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