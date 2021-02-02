«Нас не остановить!»: минские районы встали на защиту национального флага
- 2.02.2021, 8:28
Дерзкие акции прошли по всей столицы.
Вчера вечером минчане из многих микрорайонов вышли на акции против диктатуры и в защиту национального флага, сообщает телеграм-канал «Баста!».
В Сенице вышли на дворовой марш! «Нас не остановить!», — скандировали участники акции
«Гэта наша краіна! Гэта наш сцяг!», — передают партизаны из Бреста.
«За Беларусь - без дыкататуры!», — заявляют минчане из Кунцевщины.
Район можно украшать в БЧБ цвета, если просто подкрасить лампочку.
Жители столичной Грушевки напоминают про оригинальный метод, как украсить город.