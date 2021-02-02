Рядом с Землей ученые нашли скопление таинственного вещества 2.02.2021, 8:31

1,195

Открытие совершили специалисты из Массачусетского технологического института в США.

Астрономы Массачусетского технологического института в США нашли необычное скопление темной материи в галактике Тукана II — карликовой ультратонкой галактики, которая находится относительно рядом с Землей, на расстоянии всего лишь на 163 тысячи световых лет. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

Исследователи обнаружили звезды, принадлежащие Тукану II, но чрезмерно удаленные от ее центра. Они испытывают на себе влияние гравитации галактики, масса которой оказалась в три-пять раз больше, чем изначально предполагалось. По мнению ученых, открытие указывает на то, что древние реликтовые галактики также были более протяженными и массивными, чем считалось ранее, и содержат большое количество темной материи.

Тукан II также содержит звезды с чрезвычайно низкой металличностью (металличность характеризует количество элементов тяжелее водорода), которые образовались в ранней Вселенной.

Темная материя — это гипотетический тип таинственной материи, которая, как считается, составляет более 85 процентов массы вещества во Вселенной, исключая темную энергию. Считается, что каждая галактика имеет гало темной материи, удерживающее звезды в ней. Без темного вещества гравитации видимой материи не хватило бы для того, чтобы галактики не распались.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».