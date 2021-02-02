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Белорусского посла вызвали на ковер в Департамент иностранных дел Швейцарии

  • 2.02.2021, 8:38
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Белорусского посла вызвали на ковер в Департамент иностранных дел Швейцарии

Внешнеполитическое ведомство потребовало освобождения всех незаконно лишенных свободы лиц.

В связи с задержанием в Минске аккредитованного в Беларуси и России корреспондента Швейцарской телерадиокомпании SRF Люции Чирки Департамент иностранных дел Швейцарии пригласил белорусского посла в этой стране Александра Ганевича, передают naviny.online.

Внешнеполитическое ведомство «осудило задержание журналистки Люции Чирки и потребовало освобождения всех незаконно лишенных свободы лиц». «Швейцария продолжает внимательно следить за ситуацией», — сообщил департамент на своей странице в «Твиттере».

Чирки была задержана днем 31 января вместе с местной знакомой, правозащитницей Анисией Козлюк, и ее мужем Юлием Ильющенко по дороге в кафе. Через три часа она была освобождена после вмешательства швейцарских дипломатов. В интервью SRF Чирки сообщила, что ей не объяснили мотивов задержания и не разрешили позвонить в посольство. Ильющенко арестован на 25 суток, информации о суде над Козлюк пока нет.

Всего, по данным правозащитников, в минувшее воскресенье было задержано не менее 167 человек, в понедельник были осуждены не менее 35 человек.

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