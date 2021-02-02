«Новые волна протеста больно ударит по белорусским властям» 2.02.2021, 8:48

Фото: belsat.eu

Весна приближается.

Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наук Андрей Казакевич в комментарии udf.by отметил, что постоянные протесты остаются серьезной проблемой для белорусских властей.

«Понятно, что для властей это остается серьезной проблемой. Напряжение и протестные настроения в обществе не снижаются. Ставка по-прежнему делается исключительно на силовое давление», – сказал Казакевич.

Но это не остановит новой волны протестов.

«Думаю, многие все равно по-прежнему будут выходить. Власти сколько угодно могут говорить, что мы всех пересадим, но 100-200 тысяч человек не пересадишь. Можно только попытаться отловить наиболее активных», – считает Казакевич.

По его мнению, белорусы будут использовать различные формы протеста.

«И другие формы противостояния могут оказаться гораздо более серьезными для власти и нанести ей гораздо больший ущерб, чем то, что люди просто выходили на улицу, показывая свое несогласие», – полагает Казакевич.

«Новые формы могут заключаться хотя бы в том, что люди будут саботировать какие-то решения властей. Будут не подчиняться инструкциям, будут неэффективно работать на рабочем месте, не видя перспективы в стране. Уже очевиден рост недоверия и подозрительности к силовым и, по большому счету, ко всем государственным структурам. Публичные акции, инициированные властями, игнорируются», – отметил Казакевич.

И это еще не самое опасное для власти.

«Нельзя исключать, что новый импульс в ближайшее время получат формы протеста, которые пока не стали популярными: уход от уплаты налогов, переход бизнеса на серые схемы, формы экономического бойкота – отказ от покупки товаров определенных госпредприятий», – не исключает политолог.

Он также обратил внимание на растущие проблемы госструктур.

«Люди увольняются, поскольку идеологический контроль заставляет их заниматься тем, чем они не должны заниматься. Зарплаты в госструктурах не повышают, что также делает работу там гораздо менее привлекательной», – сказал Казакевич.

Бывший председатель Федерации профсоюзов Беларуси и единый кандидат от оппозиции на президентских выборах-2001 Владимир Гончарик отметил, что власти рискуют, продолжая нагнетать обстановку в стране.

«Логика у них, видимо, такая: была с их точки «либерализация», которая привела к тому, что народ вышел на улицы на протест, поэтому законодательство нужно ужесточить. Но проблему таким образом, конечно, не решить. Если сильно закручивать гайки, то сорвешь резьбу. Похоже, к этому идет дело и у нас», – сказал Гончарик.

Он удивлен, что несмотря на массовые протестные настроения власти продолжают заниматься выстраиванием параллельного мира.

«Все та же пластинка: внешние враги спонсируют протесты, чтобы дестабилизировать ситуацию в Беларуси. Власти упорно отказываются увидеть и социальную, и политическую основу протестов. Отказываются говорить о фальсификации результатов президентских выборов», – отметил Гончарик.

«Это говорит об неадекватной оценке ситуации. Проблему такими методами не решить», – считает Гончарик.

Его резюме:

«Так как причины недовольства не искоренены, люди выходили и будут выходить. Весна на носу».

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