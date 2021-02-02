Подтвердилось участие врача Лукашенко в событиях, которые привели к убийству Романа Бондаренко 2.02.2021, 8:57

Роман Бондаренко

Опубликован биллинг телефонных разговоров участницы банды Эйсмонт-Баскова.

Инициатива BYPOL получила новые сведения о проведении проверки по факту убийства Романа Бондаренко.

Источники сообщили, что пропавшая экспертиза до сих пор не найдена, что является единственной причиной затягивания сроков проведения проверки.

При проведении экспертизы эксперты проявили принципиальность и в заключении указали правдивые сведения о механизме причинения телесных повреждений и причинах смерти Роман Бондаренко, что естественно не устраивает Генеральную прокуратуру, проводящую проверку.

На высшем уровне принято решение о том, что необходимо привлечь более лояльных экспертов, которые будут готовы изменить результаты экспертизы, что и было сделано.

По результатам экспертизы один экземпляр направляется лицу, назначившему экспертизу, второй – остается у лица, ее проводившего.

В данном случае пропал экземпляр, который направляется инициатору экспертизы. Казалось бы, что тут такого? Все экспертизы изначально оформляются в электронном варианте, можно распечатать новую, заново подписать и отправить куда надо.

Однако, в связи с пропажей подписанного и зарегистрированного в установленном порядке заключения эксперта, подменить результаты невозможно, так как в любой момент может «всплыть» первоначальный экземпляр.

Также подтвердилась достоверность фактов о причастности врача из окружения Лукашенко к событиям, которые привели к смерти Романа Бондаренко.

Действительно, Казак Елена 11 ноября 2020 года с 22:22:21 по 22:38:47 находилась в зоне действия ретранслятора сотовой связи, расположенного по адресу: г. Минск, ул. Осипенко, 17/3, и созванивалась с Волчек Жанеттой, что подтверждает ее присутствие в компании с другими «активистами» в районе Площади перемен. Биллинг прилагаем ниже.

Указанная гражданка будет добавлена в Единую книгу регистрации преступлений, как лицо, совершившее злостное хулиганство и умышленно скрывающее известную ему информацию об обстоятельствах убийства Романа Бондаренко

(усматриваются признаки злостного хулиганства и недонесения о преступлении, т.е. ч.2 ст.339 и ч.1 ст.406 УК).

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