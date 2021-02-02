Депутат Бундестага предложил арестовать активы российских олигархов 2.02.2021, 9:09

Навальный в фильме о дворце Путина предъявлял российскому руководству серьезные обвинения.

Европа должна подумать о наложении ареста на активы тех российских "олигархов, которые в чрезвычайной мере обогатились посредством коррупции".

Такое мнение в беседе с dw.com высказал член внешнеполитического комитета бундестага от фракции "Союз-90" / "зеленые" Юрген Триттин (Jürgen Trittin), комментируя возможность введения персональных ограничительных мер в отношении ответственных за репрессии в РФ.

По мнению Триттина, Европа до сих пор глубоко не вникала в суть обвинений, которые оппозиционер Алексей Навальный предъявлял российскому руководству. Между тем, по оценкам члена комитета бундестага, речь идет о коррупции высшего слоя российской элиты, который переводит "большую часть своей коррупционной прибыли, своего богатства, своих денег в Евросоюз".

Депутат от "зеленых" предложил обсуждать адресные санкции

"Я твердо верю, что если вы хотите учесть (позицию - Ред.) Алексея Навального и законные интересы российского народа, не следует говорить о дополнительных - по всей вероятности, бесполезных - санкциях в отношении России", - заявил германский политик. По его мнению, обсуждать необходимо адресные ограничительные меры.

"Это было бы действительно разумное решение по санкциям", - подчеркнул Триттин.

Ранее внешнеполитический эксперт фракции "зеленых" в бундестаге Омид Нурипур (Omid Nouripour) высказал мнение, что в связи с арестом Алексея Навального Германия должна окончательно отказаться от строительства газопровода "Северный поток - 2". Кроме того, германское правительство практически в ультимативной форме потребовало освободить российского оппозиционера и всех задержанных на акциях в его поддержку.

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