Медики выяснили, почему лучше перенести ковид в тяжелой форме, чем в легкой 4 2.02.2021, 9:20

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Исследования провели в Институте иммунологии в Ла-Хойе.

Те, кто перенес CОVID-19 в тяжелой форме, могут иметь преимущество перед людьми, переболевшими легко, заявили медики.

Об этом говорится в статье исследователей из Института иммунологии в Ла-Хойе.

Проверены были образцы крови 39 человек с коронавирусом и десяти не болевших.

17 человек перенесли ковид легко, 13 были госпитализированы, девять оказались в реанимации.

Оказалось, что люди с легкой формой коронавируса имели более слабые ответы CD8+Т-клеток. Исследователи связали это с истощением Т-лимфоцитов у тех, кто болеет легко.

Ученые предполагают, что люди, перенесшие ковид тяжело, будут иметь преимущество - более сильный и долгосрочный иммунитет .

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