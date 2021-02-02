Медики выяснили, почему лучше перенести ковид в тяжелой форме, чем в легкой

Медики выяснили, почему лучше перенести ковид в тяжелой форме, чем в легкой4
- 2.02.2021, 9:20
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Исследования провели в Институте иммунологии в Ла-Хойе.
Те, кто перенес CОVID-19 в тяжелой форме, могут иметь преимущество перед людьми, переболевшими легко, заявили медики.
Об этом говорится в статье исследователей из Института иммунологии в Ла-Хойе.
Проверены были образцы крови 39 человек с коронавирусом и десяти не болевших.
17 человек перенесли ковид легко, 13 были госпитализированы, девять оказались в реанимации.
Оказалось, что люди с легкой формой коронавируса имели более слабые ответы CD8+Т-клеток. Исследователи связали это с истощением Т-лимфоцитов у тех, кто болеет легко.
Ученые предполагают, что люди, перенесшие ковид тяжело, будут иметь преимущество - более сильный и долгосрочный иммунитет .