Беларусбанк ввел драконовскую ипотеку на жилье 4 2.02.2021, 9:51

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Процентная ставка кусается.

Беларусбанк в феврале ввел кредит «Ипотека Экспресс». Его предоставляют на покупку жилых помещений на срок до 20 лет. Размер кредита — до 100% стоимости приобретаемого жилья. Однако процентная ставка кусается — 21% годовых, пишет tut.by.

Ставка по ипотеке привязана к ставке рефинансирования (ставка + 13,25 процентного пункта). На сегодня это 21% годовых. При этом процентная ставка за пользование кредитом изменяется в тот же день, что и ставка рефинансирования.

Банк принимает решение по заявке на кредит не позднее следующего рабочего дня после регистрации заявления-анкеты. Погашение основного долга по кредиту начинается со следующего месяца после предоставления кредита (части кредита), а погашение процентов осуществляется за фактическое время пользования.

Оформить ипотеку могут в том числе индивидуальные предприниматели и пенсионеры. Но есть условия. К примеру, в случае с пенсионерами решение о выдаче кредита принимают, исходя из размеров пенсии или средней зарплаты за последние три месяца, если потенциальный кредитополучатель еще работает.

Для оформления ипотеки надо собрать пакет документов, в том числе предоставить выписку из Единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним об отсутствии обременения правами третьих лиц и арестов на предмет залога.

Чем ипотека отличается от простых кредитов на недвижимость?

Беларусбанк выдает ипотеку только под залог приобретаемого жилого помещения, не обремененного правами третьих лиц и арестами. При обычном кредите на недвижимость, как правило, требуются другие гарантии — определенный минимальный месячный доход или поручительство, а в некоторых случаях — и то и другое.

У некоторых банков сейчас есть партнерские программы с застройщиками по кредитам на жилье. При этом годовая процентная ставка ниже, чем по ипотеке от Беларусбанка, а условия обеспечения такие же — залог приобретаемого имущества.

Но в случае с ипотекой от Беларусбанка есть один весомый плюс — сумма кредита может составлять до 100% стоимости приобретения жилого помещения, но в пределах платежеспособности кредитополучателя. Проще говоря, уровень дохода здесь тоже имеет значение. Банку нужно предоставить справку о среднемесячном доходе за три последних месяца. Партнерские кредиты банков и застройщиков, как правило, предполагают кредитование не больше, чем 90% стоимости жилья. И важное требование — покупка у определенного застройщика.

Ранее Беларусбанк предлагал кредитование проектов застройщиков по программе «Ипотека с нами», но осенью прошлого года банк прекратил его выдачу.

Напомним, с 19 октября прошлого года в Беларуси заработал указ по ипотечному кредитованию жилья.

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