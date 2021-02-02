Политолог: Таракана выбросят из накренившейся лодки 2.02.2021, 9:58

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фото: тасс

Протесты в России ослабят возможности Путина поддерживать режим в Беларуси.

Масштаб протеста, масштаб непринятия режима, недоверия к властям в Беларуси намного сильнее, чем в России, хоть между ними и есть много общего, пишет БДГ.

Белорусское общество сильно политизировано, поэтому события в России, связанные с арестом оппозиционера Алексея Навального, возбуждают и волнуют белорусов.

Об этом рассказал политолог Валерий Карбалевич на ютуб-канале «И Грянул Грэм».

Белорусские граждане внимательно следят за событиями в России, которые оказывают на них довольно противоречивое влияние. С одной стороны, они являются определенным стимулом для людей, которые протестуют, катализатором и поддержкой.

По мнению эксперта, протесты в России ослабят возможности Путина поддерживать Лукашенко, а на этой поддержке и зиждется власть последнего.

Двойной груз в одной лодке тяжелее, его легче сбросить

Политолог Дмитрий Болкунец считает, что белорусский протест от российского отличается масштабом, он в разы сильнее, чем в России.

Эксперт отмечает, что в августе в Беларуси выходило на протесты, по разным оценкам, до 500 тысяч человек, это по отношению к населению страны – колоссальные цифры. Это то же самое, если бы в России вышли 14 млн одновременно. Ничего подобного в России нет.

Хотя в России протесты связаны не только с Навальным, но и с недовольством властью, но там нет таких глубинных причин, как в Беларуси. Градус недовольства - разный.

Болкунец рассматривает протесты в РФ как рядовое событие. При этом он отмечает достаточно корректную позицию силовиков в России по отношению к демонстрантам.

«Если бы белорусские силовики так себя вели в августе, то протесты в стране давно бы закончились. Но власть пошла по другому сценарию. Я думаю, что российские власти делают выводы по событиям в Беларуси. А Лукашенко, по его мнению, ведет себя как герой-подлиза, подлизывается к Кремлю, хочет показать, что он тоже в одной лодке. Типа давайте будем вместе сражаться с внешним врагом. Сейчас у него враг есть с Запада. Если летом у него был враг – Россия, то сейчас это Запад. Кто-то говорит, что для Лукашенко протесты в России – это плюс. Потому что Кремль его будет спасать. Но если они оказываются в одной лодке, то тяжелеет груз, и его будет проще сбрасывать», - говорит эксперт.

Напомним, в Беларуси люди уже полгода выходят на улицы с требованием проведения честных выборов и отставки Лукашенко. Они выступают против насилия над мирными гражданами и за привлечение к ответственности причастных к этому насилию. Формат акций меняется, но они не прекращаются.

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