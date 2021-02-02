Госсекретарь США пообещал активную экономическую и военную помощь Украине 8 2.02.2021, 10:29

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Энтони Блинкен провел переговоры с министром иностранных дел страны Дмитрием Кулебой.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой пообещал продолжать оказывать Киеву экономическую и военную помощь.

Блинкен отметил, что Украина имеет двухпартийную поддержку в США, говорится в сообщении Госдепа.

Госсекретарь также «подчеркнул важность сохранения Украиной прогресса в борьбе с коррупцией и реализации верховенства закона и экономических реформ».

Блинкен и Кулеба также обсудили усилия Украины в борьбе с пандемией коронавируса и достижения дипломатического урегулирования агрессии России на Донбассе и в Крыму.

20 января Энтони Блинкен заявлял, что поддерживает предоставление Украине летального оружия.

26 января Сенат США утвердил кандидатуру Блинкена, предложенную Джо Байденом, на пост главы Госдепа.

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