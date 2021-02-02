Медики: Коронавирус появился в Китае гораздо раньше, чем предполагалось 3 2.02.2021, 10:32

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Озвучены новые данные.

Коронавирус впервые появился в Китае еще в октябре или начале ноября 2019 года

Коронавирус (COVID-19) мог появиться в Китае на три месяца раньше, чем считалось ранее.

Как пишет Daily Express, исследование провели сотрудники Института геномики и эволюционной медицины при Университете Темпл (Филадельфия, США). Они отследили мутации коронавируса до его "прародителя" или самого раннего общего предка.

Согласно полученным данным, "прародитель" датируется с середины октября по ноябрь 2019 года.

Отметим, власти Китая объявили миру, что борются с новым инфекционным заболеванием, только 31 декабря 2019 года.

Также исследование подтвердило, что COVID-19 действительно возник в Китае, несмотря на заявления Пекина, что он мог быть завезен в страну из-за рубежа.

"Все генетические данные ясно показывают, что этот вирус из Китая. Модель всемирного распространения также согласуется с китайскими эпидемиями вирусов, распространяющимися в других странах", – рассказал один из авторов доклада Сергей Понд.

Ранее ученые из Уханя признались, что нарушали нормы ВОЗ во время работы с потенциальными носителями вирусов, и их кусали летучие мыши.

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