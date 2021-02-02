Блогер Владимир Неронский приговорен к трем годам колонии

Блогер Владимир Неронский приговорен к трем годам колонии6
- 2.02.2021, 10:53
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Он признан политическим заключенным.
Владимира Неронского, блогера и автора YouTube-канала «Слуцк для жизни», приговорил к трем годам в колонии общего режима. Суд Логойского района незаконно признал его «виновным» по ст. 369 и ч. 1 ст. 342 УК (оскорбление представителя власти и организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок), сообщает сайт ПЦ «Весна».
Неронского задержали в мае 2020 года. Он отбыл несколько сроков административного ареста. В июне стало известно, что в против него возбуждено уголовное дело. Владимир Неронский признан политзаключенным и узником совести.