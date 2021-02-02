Миллиардер из США будет самостоятельно управлять ракетой во время первого гражданского полета в космос 2.02.2021, 11:00

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фото: space X

Джаред Айзекман рассказал подробности о проекте SpaceX.

Компания SpaceX, которую основал один из богатейших людей планеты Илон Маск, к концу этого года может запустить ракету Falcon 9, экипаж которой будет полностью состоять из гражданских лиц. Об этом сообщает пресс-служба компании, сообщает РБК.

«SpaceX намерена не ранее последнего квартала текущего года осуществить запуск ракеты Falcon 9 в рамках программы Inspiration4 — первой полностью коммерческой миссии астронавтов на орбиту», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что экипаж будет состоять из четырех человек, одним из которых будет 37-летний миллиардер и основатель компании Shift4 Payments Джаред Айзекман. Остальные члены экипажа будут объявлены позднее.

В SpaceX сообщили, что экипаж пройдет углубленное обучение и подготовку перед полетом. Запуск ракеты планируется провести с мыса Канаверал, штат Флорида. После выхода на околоземную орбиту экипаж пробудет на ней несколько дней, облетая Землю каждые 90 минут, и затем приземлится у побережья Флориды.

Как сообщает Associated Press, Айзекман уже полностью оплатил стоимость полета. Бизнесмен планирует взять с собой на борт трех человек «из повседневных слоев общества». По данным агентства, для миссии уже отобрали одного человека, ею стала женщина-медик из детской больницы St. Jude, расположенной в Мемфисе (штат Теннесси), которая специализируется на лечении детских заболеваний, в том числе лейкемии и других видов рака. Третье место в ракете будет определено по итогам случайного розыгрыша в феврале, а четвертое получит владелец одной из компаний, которая пользуется услугами Shift4 Payments.

Айзекман заявил, что с помощью этого полета он намерен собрать $200 млн, которые будут переданы в St. Jude. Для этого, как сообщает агентство, предприниматель купил рекламу, которая будет показана во время Супербоула (финальный матч сезона в Национальной футбольной лиге. Игра состоится 7 февраля между командами «Канзас-Сити Чифс» и «Тампа-Бэй Бакканирс»).

Айзекман не стал разглашать сумму, которую он заплатил SpaceX, но при этом отметил, что ожидаемое пожертвование для больницы «значительно превышает стоимость миссии». Associated Press пишет, что бизнесмен намерен самостоятельно управлять космическим кораблем.

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