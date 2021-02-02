Меркель: Прививку от COVID-19, вероятно, придется делать каждый год 3 2.02.2021, 11:26

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Ангела Меркель

Фото: AFP

Канцлер Германии сравнила вакцинацию от коронавируса с вакцинацией от гриппа.

Канцлер Германии Ангела Меркель допустила, что в будущем вакцинироваться от коронавируса придется каждый год.

Об этом она сказала после проведения совместного заседания с главами земельных правительств, представителями Еврокомиссии и фармацевтических компаний, которой производят вакцины от COVID-19, сообщает DW.

«Возможно, нам придется делать себе прививки много лет. Это похоже на вакцину против гриппа, когда вы каждый раз ежегодно вакцинируетесь против новой мутации», — пояснила Меркель.

Она также предупредила, что в случае появления нового вида коронавируса, против которого не будут действовать уже произведенные вакцины, придется «начинать все сначала».

«Если этот вирус будет продолжать меняться, у нас будет еще одна проблема. Если, например, появится мутация, на которую вакцина не действует, то мы начнем все сначала», — добавила канцлер.

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