Лебединая песня БДК «Александр Николаев» 2 Военно-политический обозреватель Александр Коваленко

2.02.2021, 11:41

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Намедни в России имел место быть презабавнейший инцидент.

Дело в том, что выведенный из состава ВМФ РФ в 2006 году, а с 2015-го находящийся для последующей утилизации в Фокино, у пирса 100-й бригады десантных кораблей в бухте Абрек залива Стрелок, БДК проекта 1174 "Александр Николаев", был унесен ветром в открытые дали бухт и заливов Японского моря.

Бегство неуправляемого БДК полного водоизмещения 14 тыс тонн удалось пресечь, но данный случай заставил заговорить, как минимум, о двух интересных моментах.

Первый это то, что корабль, выведенный из состава флота более десятилетия назад, до сих пор не то, чтобы не утилизирован, но судя по той безалаберности хранения, которая присутствует в российском флоте, продолжает представлять собой угрозу.

Ну, а второй момент — куда более глубинный по своему содержанию. Но, хотелось бы для начала напомнить, что БДК проекта 1174 "Александр Николаев" был заложен в 1976 году на ССЗ "Янтарь", а введен в состав флота в 1982 году. Переведен в резерв корабль был в 1997 году, выведен из состава ВМФ в 2006-м, а в 2016-м было принято решение об его утилизации.

Но дело в том, что в 2015 году заговорили о том, чтобы корабль восстановить и вернуть в состав флота! А все потому, что Россия развернула в 2015 году полномасштабную военную помощь сирийскому режиму Башара Асада, но обеспечивать регулярное снабжение своей группировки не могла. А все из-за острой нехватки кораблей для транспортировки грузов, в частности, БДК.

По состоянию на сегодня эту проблему Россия так и не смогла решить, а те БДК, что сейчас строятся, проекта 11711, не только имеют меньшее водоизмещение, а именно полное 6 600 тонн, против 14 тыс тонн проекта 1174, но и множество технических и конструктивных дефектов. Нехватку же корабельного состава решали даже посредством выкупа бывших в употреблении овощевозов, как, например, "Казань-60".

То есть, россияне были в настолько сложной ситуации, что готовы были реанимировать более чем тридцатилетнего (на тот момент) старичка, простоявшего и ржавевшего 15 лет у причала, лишь бы компенсировать нехватку кораблей, тип которых они до сих пор не смогли научиться строить.

И знаете, что? Мне кажется, что это неконтролируемое плавание “Александра Николаева”, было ничем иным как его лебединой песней. Демонстрацией того, что сорокалетний, проржавевший и растащенный на металлолом корабль, способен идти по морской глади ничуть не хуже, а даже и лучше, чем многие современные гомункулусы ВМФ РФ.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, "Информационное сопротивление"

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