Доллар снова дорожает: какие курсы валют выставили белорусские обменники

Доллар снова дорожает: какие курсы валют выставили белорусские обменники5
- 2.02.2021, 11:49
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На старте торгов в Минске американская валюта рванула вверх.
Курс доллара 2 февраля снова начал расти на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже.
Портал tut.by посмотрел, какие курсы валют установили обменники.
Что происходит на торгах 2 февраля
На старте торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар вырос на 0,3% — до 2,6273 рубля, евро снизился на 0,01% — до 3,1738, а российский рубль упал на 0,25% — до 3,4607 рубля за 100 российских рублей. Данные на 10.23.
Какие курсы валют установили обменники
Выше всего курс продажи банками доллара — 2,66 рубля (Беларусбанк, Белагропромбанк), а ниже всего — 2,627 рубля (БСБ Банк).
Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Paritetbank — 2,624 рубля.
Курс продажи банками евро выше всего в Банке БелВЭБ, Беларусбанке — 3,22 рубля, а ниже всего — в Абсолютбанке, БСБ Банке — 3,173 рубля.
Евро выгоднее всего сдавать в БСБ Банке — 3,168 рубля.