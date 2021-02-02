Доллар снова дорожает: какие курсы валют выставили белорусские обменники 5 2.02.2021, 11:49

2,013

На старте торгов в Минске американская валюта рванула вверх.

Курс доллара 2 февраля снова начал расти на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Портал tut.by посмотрел, какие курсы валют установили обменники.

Что происходит на торгах 2 февраля

На старте торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар вырос на 0,3% — до 2,6273 рубля, евро снизился на 0,01% — до 3,1738, а российский рубль упал на 0,25% — до 3,4607 рубля за 100 российских рублей. Данные на 10.23.

Какие курсы валют установили обменники

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,66 рубля (Беларусбанк, Белагропромбанк), а ниже всего — 2,627 рубля (БСБ Банк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Paritetbank — 2,624 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Банке БелВЭБ, Беларусбанке — 3,22 рубля, а ниже всего — в Абсолютбанке, БСБ Банке — 3,173 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в БСБ Банке — 3,168 рубля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».