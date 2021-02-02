Сотрудник ЦРУ разоблачил секретное оружие Москвы 8 2.02.2021, 11:55

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Поездка в Россию, которая изменила жизнь.

Марк Полимеропулос - опытный старший офицер ЦРУ, он провел многие годы в командировках по Ираку, Сирии и Афганистану. Полимеропулос уверен, что в ту ночь в Москве против него было применено секретное оружие с микроволновым излучением, сообщает BBC.

В 2016 году, после предполагаемого вмешательства Кремля в президентские выборы в США, руководство ЦРУ перенаправило своих самых сильных и опытных сотрудников с разных направлений на работу с Россией. В их числе был и Полимеропулос.

В итоге он стал исполняющим обязанности начальника секретных операций в Европе и Евразии. Среди прочего Полимеропулос, работая с союзниками США, помогал разоблачить действия российских агентов, которые могут быть причастны к отравлению в 2018 году бывшего офицера ГРУ, двойного агента Сергея Скрипаля в английском городе Солсбери.

В декабре 2017 года Полимеропулос ездил Москву без прикрытия. Он решил поучаствовать в одной из встреч, которые иногда проводятся между представителями российской и американской разведки, чтобы своими глазами увидеть Россию. Полимеропулос настаивает, что поехал в Москву не для участия в какой-нибудь разведывательной операции. Вначале россияне не очень хотели его визита, но в конце концов согласились.

Полимеропулосу стало плохо в начале поездки. После возвращения в США головокружение прошло, но другие симптомы недомогания у разведчика сохраняются и по сей день.

«Уже три года подряд меня ежедневно мучает мигрень. Это так и не прошло», - говорит Полимеропулос. Ему стало сложно полноценно работать, он был вынужден взять несколько месяцев отпуска и начать долгий процесс лечения.

Полимеропулос заподозрил неладное, потому что похоже симптомы, начиная с 2016 года, описывали американские дипломаты, базировавшиеся на Кубе, а затем и некоторые канадские госслужащие.

Некоторые пострадавшие говорили, что слышали внезапно появлявшийся шум, вызывавший сильную боль. Другие описывали, что ощущали давление на голову, что приводило к головокружению. Казалось, что-то, что вызывает эти симптомы, исходит из некоего определенного места под определенным углом. Это явление стало известно как «Гаванский синдром».

Что вызвало «гаванский синдром»?

«То, что случилось с американскими дипломатами на Кубе, произошло и со мной в Москве», - считает Полимеропулос.

Но разобраться в сути «гаванского синдрома» оказалось непросто. У разных людей симптомы проявлялись по-разному. Некоторые предполагали, что все описанные случаи не связаны между собой или были результатом психологических травм или расстройств пострадавших.

Первая детальная оценка синдрома была дана Национальной академией наук США в декабре 2020 года. Несмотря на то, что доступная врачам клиническая информация была фрагментарной, консилиум пришел к выводу, что симптомы пострадавших «согласуются с воздействием направленной, импульсной радиочастотной энергии». При этом специалисты отмели другие возможные причины возникновения заболеваний, включая отравление или психологические проблемы пострадавших.

«Мы действительно обнаружили, что у исследуемой группы людей наблюдались некоторые очень необычные и отчетливые клинические показатели в начальном периоде их заболеваний, и именно эти данные привели нас к таким выводам», - отметил профессор Дэвид Релман из Стэнфордского университета, который возглавлял группу ученых-исследователей. В интервью профессор отметил, что консилиум не разбирался в том, был ли частотный импульс использован в качестве оружия и кто мог бы стоять за таким нападением. Такие вопросы просто выходили за рамки компетенции консилиума.

Когда специалисты ЦРУ первый раз обследовали Полимеропулоса, они сказали, что его симптомы несколько отличаются от тех, что были у дипломатов в Гаване. Тогда врачи отвергли связь между двумя инцидентами, что очень разочаровало Полимеропулоса. Он считает, что пострадавшие говорят о несколько разных симптомах, потому что на всех излучение действует немного по-разному. Более того, есть вероятность того, что устройство, из которого исходило излучение, модифицировали. Представитель ЦРУ заявил, что «главным приоритетом Агентства было и остается благополучие всех наших офицеров».

В 2019 году Полимеропулос был вынужден уйти на пенсию из-за проблем со здоровьем. После этого он решил публично рассказать о произошедшем, привлечь внимание к этому вопросу и попытаться получить лечение в специальной клинике. В итоге такое лечение бывшему разведчику согласовали.

Полимеропулос говорит, что руководство ЦРУ стало относиться к «гаванскому синдрому» серьезнее, когда стало ясно, что он не единственный возможный пострадавший. Есть данные, что от похожего воздействия пострадало уже по меньшей мере пять сотрудников. Периодически появляются сообщения о новых случаях.

«Это случилось и с несколькими другими высокопоставленными сотрудниками ЦРУ, - говорит Полимеропулос. - И некоторые из пострадавших, похоже, были так или иначе вовлечены в противостояние с Россией. И есть офицеры, которые страдают молча»

Среди описанных случаев есть и те, которые происходили не только в России или на Кубе, но и в других странах, например в Китае. Журналисты GQ, которые первыми сообщили о деле Полимеропулоса, рассказали, что высокопоставленный сотрудник ЦРУ пострадал во время визита в Австралию в 2019 году (позже это подтвердили и австралийские СМИ). Некоторые другие попали в аналогичную ситуацию в Польше и Грузии.

Один из сотрудников администрации президента США также рассказал, что почувствовал внезапное внутричерепное давление, находясь в номере лондонского отеля в августе 2019 года. Британские спецслужбы знают об этом инциденте, но затрудняются объяснить, что именно произошло.

Этот вопрос обсуждался между Лондоном и Вашингтоном. Правда британский МИД заявил, что не имеет сведений о том, что кто-то из его сотрудников пострадал от подобного воздействия.

Один из отставных сотрудников британской разведки сказал, что, если будут обнаружены доказательства причастности России к этим историям, это «кардинально изменит правила игры».

Есть ли доказательства причастности России?

В публикациях, которые появились после первых сообщений о «гаванском синдроме», говорилось, что существуют некие засекреченные свидетельства, что Россия к этой истории причастна. Недавно стало известно, что разведслужбы США, используя данные о местоположении мобильных телефонов, смогли определить, что в некоторых случая в непосредственной близости от сотрудников ЦРУ находились российские разведчики.

«Это, конечно, очень интересное совпадение, которое, безусловно, заслуживает дополнительного внимания», - говорит Полимеропулос. Он добавляет, что его утверждения основаны на открытой информации, а не на каких-то секретных данных, к которым он не имеет доступа после ухода со службы.

Но собранная спецслужбами информация по «гаванскому синдрому» оказалась недостаточно убедительной для того, чтобы правительство США выдвинуло официальные обвинения в чей-то адрес.

Версий произошедшего несколько. По одной из них, ущерб, который получили люди, был побочным эффектом какого-то инструмента, который использовался для сбора разведданных путем облучения электронных устройств микроволнами для снятия информации. Такая практика используется еще со времен холодной войны.

«Российские спецслужбы буквально заваливали посольство США в Москве потоками микроволн и электронных импульсов», - говорит бывший сотрудник ЦРУ Джон Сайфер, работавший в России. Он добавляет, что в России используют даже небольшие специальные микроавтобусы, напичканные специальным оборудованием. Такие машины, по словам разведчика, ездят по городу, чтобы быть рядом с людьми, которыми интересуются спецслужбы.

Сайфер считает, что именно Москва несет ответственность за урон, который был недавно причинен сотрудникам ЦРУ. Правда отставной разведчик не уверен, каким мог бы быть мотив России. Другой работавший в Москве бывший офицер ЦРУ сказал, что, по его мнению, россияне использовали направленную энергию. Но при этом он не уверен, что целью было именно нанести урон сотрудникам ЦРУ - возможно, российские спецслужбы выполняли некую задачу и просто не заботились о том, может ли это попутно причинить кому-то вред.

Полимеропулос говорит, что изначально он тоже предполагал, что это была попытка сбора разведданных со стороны россиян. Но появившиеся позже сведения и косвенные доказательства убедили его в том, что Москва использовала «наступательное оружие», чтобы намеренно причинить вред оппонентам.

Это правдоподобно?

Одна из теорий заключается в том, что в Гаване Россия хотела воспрепятствовать любому улучшению отношений между США и Кубой - традиционно близким союзником Москвы. Затем эти методы стали применяться и против сотрудников иностранной разведки, таких как Полимеропулос, - которые, как считалось, работали против России. Целью якобы было вывести их из строя и затруднить работу ЦРУ.

Это, однако, противоречит негласному договору, согласно которому секретные службы не причиняют физического вреда своим зарубежным оппонентам. Однако бывшие сотрудники ЦРУ и МИ-6 указывают на то, что еще советские службы безопасности использовали опасное для здоровья радиоактивное вещество, получившее название «шпионская пыль», чтобы отслеживать перемещения западных агентов в России.

Полимеропулос также утверждает, что при Владимире Путине Россия готова идти еще дальше - например, как в случае с отравлением Скрипалей нервнопаралитическим веществом. «Это, конечно, эскалация, - говорит Полимеропулос о новых обвинениях против Москвы, - Но это не сильно отличается от того, что россияне делали с нашими сотрудниками».

В ответ на запрос Би-би-си российский МИД сослался на свой комментарий в связи с докладом Национальной академии наук США: «У нас нет никакой информации о наличии у России «направленного микроволнового оружия» или о случаях применения такого оружия. Такие провокационные, беспочвенные домыслы и фантастические гипотезы не могут считаться серьезным предметом для комментариев.»

Полимеропулос считает, что этим делом должен заняться американский конгресс, - с ним согласны некоторые сенаторы.

«Было сделано недостаточно», - убежден профессор Релман, работавший над докладом. По его словам, расследовать эту историю непросто из-за сложности болезни и трудностей с установлением ее причин, а также геополитика.

Администрация Джо Байдена уже объявила о том, что пересмотрит подход к «агрессивным действиям» России, а новый госсекретарь Энтони Блинкен пообещал раскрыть больше информации о «гаванском синдроме». Он также заявил о том, что если причастным окажется зарубежное правительство, оно понесет за это ответственность. Заняться этим вопросом может и новый глава ЦРУ Билл Бернс - бывший посол США в России.

Если будет доказано, что Россия использовала оружие с микроволновым излучением против сотрудников американских спецслужб, последствия могут быть огромными. Но даже если это правда, найти доказательства, достаточные для того, чтобы предъявить такие обвинения публично, может быть очень сложно - и дело рискует остаться нераскрытым.

Для Марка Полимеропулоса правда важна, даже если она и не изменит того, с чем ему приходиться жить каждый день. «Лучше бы в меня выстрелили, - говорит он. - Лучше бы во мне была открытая рана, которую можно было бы лечить, чем то, что происходит со мной сейчас».

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